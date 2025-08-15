Георги Герганов: Участието ми в националния отбор e сбъдната мечта

Георги Герганов е сред повиканите от селекционера на България Росен Барчовски за мачовете от предквалификациите за световното първенство. Гардът и отборът му ще приемат Австрия утре (16 август) от 18.00 ч. в “Арена Ботевград”.

Пред дебют с екипа на представителния ни тим при мъжете са Георги Герганов и Христо Бъчков. Ето какво сподели първият в интервю за Българската федерация по баскетбол:

Как се чувстваш в националния отбор и каква е атмосферата ден преди мача с Австрия?

Чувствам се страхотно. В отбора има настроение и се надявам утре да го пренесем на терена.

Какво значи за теб да си част от мъжкия тим, след като си минал през всички национални отбори при подрастващите?

Участието ми в националния отбор е една сбъдната мечта.

Ти сред дебютантите в отбора това лято. Смяташ ли, че фактът, че играете в Ботевград ще ви даде още повече сили?

През последното десетилетие Ботевград се превърна в дом за националния отбор. Смятам, че всички момчета се чувстват в свои води.

Какво трябва да направи България, за да победи Австрия?

Трябва да играем здраво в защита, отборно в нападение и да не спираме да вярваме в победата.

Какво би казал на феновете, за да дойдат и да ви подкрепят?

Бих им казал, че спортът е за феновете и ние ще направим всичко възможно да ги заредим с положителни емоции.