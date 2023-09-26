Георги Гинчев ще ръководи дербито между Левски и Лудогорец

Съдийската комисия към БФС определи съдиите за 12-ия кръг на Първа лига. Левски посреща Лудогорец в неделя от 20:30 часа, а главен арбитър ще е Георги Гинчев. Локомотив (Пловдив) посреща ЦСКА, като двубоя ще ръководи Станимир Тренчев.

Ето и всички назначения:

30 септември 2023 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Ботев Враца - ФК ЦСКА 1948

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Георги Василев Йорданов



30 септември 2023 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Мартин Живков Богдев



1 октомври 2023 г., неделя, 15:15 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Етър ВТ

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Атанас Петров Бозев



1 октомври 2023 г., неделя, 17:45 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Черно море

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Стоян Христов Денев



1 октомври 2023 г., неделя, 20:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Стоян Маринов Алексиев



2 октомври 2023 г., понеделник, 15:00 ч.

ФК Хебър 1918 - ФК Крумовград

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Кольо Димитров Данев



2 октомври 2023 г., понеделник, 17:30 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК Славия 1913

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Антон Симеонов Генов



2 октомври 2023 г., понеделник, 20:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Васил Петров Минев

СН: Валентин Желев Добрев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok