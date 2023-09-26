Георги Гинчев ще ръководи дербито между Левски и Лудогорец
За Локомотив (Пловдив) - ЦСКА е назначен Станимир Тренчев
Съдийската комисия към БФС определи съдиите за 12-ия кръг на Първа лига. Левски посреща Лудогорец в неделя от 20:30 часа, а главен арбитър ще е Георги Гинчев. Локомотив (Пловдив) посреща ЦСКА, като двубоя ще ръководи Станимир Тренчев.
Ето и всички назначения:
30 септември 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК ЦСКА 1948
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Георги Василев Йорданов
30 септември 2023 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Мартин Живков Богдев
1 октомври 2023 г., неделя, 15:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Етър ВТ
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Атанас Петров Бозев
1 октомври 2023 г., неделя, 17:45 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Черно море
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Стоян Христов Денев
1 октомври 2023 г., неделя, 20:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Стоян Маринов Алексиев
2 октомври 2023 г., понеделник, 15:00 ч.
ФК Хебър 1918 - ФК Крумовград
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Кольо Димитров Данев
2 октомври 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК Славия 1913
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Антон Симеонов Генов
2 октомври 2023 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Васил Петров Минев
СН: Валентин Желев Добрев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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