Георги Иванов взе участие в заседанието на Футболната комисия на УЕФА

Събитието се проведе в централата в Нион.

Президентът на БФС Георги Иванов взе участие в редовното заседание на Футболната комисия на УЕФА в качеството си на неин заместник-председател.

Събитието се проведе в централата на УЕФА в Нион, Швейцария, и бе водено от председателя на Комисията - президента на Грузинската федерация Леван Кобиашвили.

По време на срещата бяха обсъдени ключови фактори за развитието на футбола на национално и клубно ниво, сред които правилата на играта, както и казуси относно съдийството, календара и мачовете в местните първенства.

В точките от дневния ред на заседанието бяха заложени и темите, свързани с поведението на състезателите, ВАР системите, развитието на женския футбол и др.

По-късно през деня Георги Иванов проведе среща и с президента на УЕФА Александър Чеферин, с когото коментираха актуални теми, свързани с развитието на футбола в страната ни и възможностите за съвместни дейности.

