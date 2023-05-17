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Георги Кабаков отново ще ръководи Лудогорец - ЦСКА

от Борил Гочев
14:47, 17.05.2023
Чете се за: 04:52 мин.
Спорт
Георги Кабаков
Снимка: БНТ
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Най-добрият български арбитър през последните няколко години Георги Кабаков отново ще ръководи дербито за титлата в Първа лига между отборите между Лудогорец и ЦСКА от 32-ия кръг.

Двата тима се изправят в директен спор за първото място в първенството тази събота (20 май) от 20.15 часа на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Георги Кабаков беше главен съдия и на предишния двубой между тези два отбора преди по-малко от месец, когато на 30 април "зелените" спечелиха с минималното 1:0 при визитата си на стадион "Българска армия".

Традиционно помощници на Кабаков в събота вечер в Разград ще бъдат Мартин Маргаритов и Диян Вълков, а четвърти арбитър ще бъде Георги Гинчев.

За системата ВАР ще отговаря Владимир Вълков, а негов асистент ще бъде Дениз Соколов.

Ето ги и всички съдийски назначения за 32-ия кръг в Първа лига:

19 май 2023 г., петък, 17:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Арда Кърджали
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Стефан Апостолов Апостолов

19 май 2023 г., петък, 19:15 ч.
ПФК Ботев (Пловдив) - ФК Локомотив 1929(София)
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Валентин Желев Добрев

20 май 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948 (София)
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Георги Крумов Виделов

20 май 2023 г., събота, 20:15 ч.
ПФК Лудогорец - ПФК ЦСКА-София ЕАД
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Мартин Живков Богдев

21 май 2023 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Септември Сф - Пирин (Благоевград)
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Ичко Лозев Лозев

21 май 2023 г., неделя, 20:00 ч.
ПФК Локомотив (Пловдив) - ПФК Левски
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Георги Василев Йорданов

22 май 2023 г., понеделник, 18:00 ч.
Спартак 1918 - ФК Хебър 1918
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Ахмед Яшар Ахмед

22 май 2023 г., понеделник, 20:15 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Драгомир Руменов Милев
СН: Иван Захариев Вълчев

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#Първа лига #Георги Кабаков #Лудогорец #цска
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