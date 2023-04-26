Георги Кабаков ще ръководи дербито между ЦСКА и Лудогорец в неделя

Съдийската комисия към БФС повери на Георги Кабаков ключовия сблъсък в битката за титлата между ЦСКА - Лудогорец. Дербито от 28-ия кръг на Първа лига ще се играе в неделя, 30 април, от 20:15 часа на стадион "Българска армия", а асистенти на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Диян Вълков. За ВАР ще отговаря Драгомир Драганов с асистент Димо Вълчев.

ЦСКА посреща своя съперник с две точки преднина на върха в класирането.

Никола Попов ще ръководи другия голям мач от кръга между Ботев Пловдив и Левски, който ще бележи дългоочакваното завръщане на "канарчетата" на "Колежа". Двубоят в Пловдив е в събота, 29 април, от 20:00 часа, а за помощници на Попов са назначени Дениз Соколов и Мартин Венев. ВАР ще бъде Димо Димов, а АВАР Иво Колев.

Съдийските назначения за 28-ия кръг в Първа лига:

"Първенство на България, Съдийски назначения 28-ми кръг Първа лига

28 април 2023 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Славия 1913

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



28 април 2023 г., петък, 20:00 ч.

ПФК Локомотив (Пловдив) - Спартак 1918 (Варна)

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Мартин Живков Богдев



29 април 2023 г., събота, 15:00 ч.

ФК Локомотив 1929 (София) - ФК Хебър 1918

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димитър Русенов Русев

СН: Стефан Апостолов Апостолов



29 април 2023 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев Враца

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Мартин Тодоров Мачев

СН: Димитър Панайотов Костов



29 април 2023 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Ботев (Пловдив) - ПФК Левски

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Волен Валентинов Чинков ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Георги Василев Йорданов



30 април 2023 г., неделя, 15:15 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - Пирин (Благоевград)

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Цветан Кръстев Кръстев



30 април 2023 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948 (София)

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Йордан Веселинов Гулев



30 април 2023 г., неделя, 20:15 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Лудогорец (Разград)

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Валентин Желев Добрев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията", написаха от БФС на сайта си.

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