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Георги Кабаков ще ръководи дербито между ЦСКА и Лудогорец в неделя

от БНТ
19:46, 26.04.2023
Чете се за: 05:05 мин.
Спорт
Георги Кабаков ще ръководи дербито между ЦСКА и Лудогорец в неделя
Снимка: БГНЕС
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Съдийската комисия към БФС повери на Георги Кабаков ключовия сблъсък в битката за титлата между ЦСКА - Лудогорец. Дербито от 28-ия кръг на Първа лига ще се играе в неделя, 30 април, от 20:15 часа на стадион "Българска армия", а асистенти на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Диян Вълков. За ВАР ще отговаря Драгомир Драганов с асистент Димо Вълчев.

ЦСКА посреща своя съперник с две точки преднина на върха в класирането.

Никола Попов ще ръководи другия голям мач от кръга между Ботев Пловдив и Левски, който ще бележи дългоочакваното завръщане на "канарчетата" на "Колежа". Двубоят в Пловдив е в събота, 29 април, от 20:00 часа, а за помощници на Попов са назначени Дениз Соколов и Мартин Венев. ВАР ще бъде Димо Димов, а АВАР Иво Колев.

Съдийските назначения за 28-ия кръг в Първа лига:

"Първенство на България, Съдийски назначения 28-ми кръг Първа лига
28 април 2023 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Славия 1913
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов

28 април 2023 г., петък, 20:00 ч.
ПФК Локомотив (Пловдив) - Спартак 1918 (Варна)
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Мартин Живков Богдев

29 април 2023 г., събота, 15:00 ч.
ФК Локомотив 1929 (София) - ФК Хебър 1918
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димитър Русенов Русев
СН: Стефан Апостолов Апостолов

29 април 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев Враца
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Мартин Тодоров Мачев
СН: Димитър Панайотов Костов

29 април 2023 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Ботев (Пловдив) - ПФК Левски
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Георги Василев Йорданов

30 април 2023 г., неделя, 15:15 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - Пирин (Благоевград)
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Цветан Кръстев Кръстев

30 април 2023 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948 (София)
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Йордан Веселинов Гулев

30 април 2023 г., неделя, 20:15 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Лудогорец (Разград)
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Валентин Желев Добрев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията", написаха от БФС на сайта си.

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#Първа лига #Георги Кабаков #Лудогорец #цска
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