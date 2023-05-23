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Георги Кабаков ще ръководи срещата между Левски и Черно море

от БНТ
16:46, 23.05.2023
Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
георги кабаков получи наряд евро 2020
Снимка: БГНЕС
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Най-добрият български съдия Георги Кабаков ще ръководи срещата между Левкси и Черно море от 33-ия кръг на Първа лига.

Негови помощници ще са Йордан Петров и Павлин Михайлов. Георги Иванов ще бъде 4-и съдия, а за ВАР ще отговарят Георги Димитров и Иво Колев.

Сблъсъкът за челните позиции между ЦСКА 1948 и Лудогорец е даден на Георги Гинчев. Неговият колега Станимир Тренчев ще бъде арбитър на двубоя между ЦСКА и Локомотив Пловдив.

Списък със съдийски назначения за предстоящия шампионатен кръг, публикуван на сайта на Българския футболен съюз:

25 май 2023 г., четвъртък, 20:15 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - Спартак 1918
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Димитър Русенов Русев
СН: Атанас Петров Бозев

26 май 2023 г., петък, 18:00 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Септември Сф
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Милко Петков Николов

26 май 2023 г., петък, 20:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Черно море
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев
СН: Петър Стоянов Петров

27 май 2023 г., събота, 18:45 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Ботев Враца
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Стоян Христов Денев

27 май 2023 г., събота, 21:00 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Ичко Лозев Лозев

28 май 2023 г., неделя, 21:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Георги Владимиров Игнатов

СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

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#ПФК Черно море #Първа лига #Георги Кабаков
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