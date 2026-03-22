БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина...
Чете се за: 05:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Павлов: Продължаваме напред с увереност и амбиция, българската атлетика има своето достойно място в света

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази
георги павлов продължаваме напред увереност амбиция българската атлетика своето достойно света
Слушай новината

Представянето ни на световното първенство в зала в Торун е свързано с много емоции и поводи за гордост за българската лека атлетика. Това каза президентът на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов по повод втория състезателен ден на шампионата, който БНТ 3 предава на живо.

"Станислав Станков направи своя дебют на такава висока сцена на 60 метра с препятствия с резултат от 7.95 секунди - едно силно и достойно представяне на най-високата сцена. Станислав е един от основните състезатели и ще продължим да го подкрепяме", коментира Павлов.

"Александра Начева отново показа, че принадлежи към световния елит в тройния скок, завършвайки на осмо място с 14.05 метра. Тя постигна личен рекорд в зала, а и сред европейките в състезанието се нареди втора след легендата Ивана Шпанович. Гордея се с Начева и поради факта, че тя е първата българка от 25 години насам, която влиза в топ 8 в тройния скок на Световно първенство в зала. Представянето на Алекс е резултат от дълъг и труден път, белязан от предизвикателства, но и от много труд, професионализъм и отдаденост. Тя защити достойно името на България и още веднъж доказа своята класа", каза Павлов.

"И двамата наши състезатели преминаха през сериозни изпитания, но днес показаха най-важното - силен дух, устойчивост и желание да се борят до край. Това са ценности, които изграждат шампиони и вдъхновяват следващите поколения. Като президент на Българската федерация по лека атлетика изразявам своята искрена гордост от тяхното представяне. Благодаря им за усилията, за отдадеността и за това, че носят с чест българския трибагреник на световната сцена. Поздравления и за техните треньори Руслан Грозданов и Стойко Цонов, клубовете и семействата им, които стоят зад тези успехи, защото всяко постижение е плод на общ труд. Продължаваме напред с увереност и амбиция. Българската лека атлетика има своето достойно място в света", завърши той.

Александра Начева завърши осма във финала на троен скок на световното в зала
Станислав Станков: Доволен съм от резултата и че се наредих до най-добрите в света
#световно първенство по лека атлетика в зала Торун 2026 #Георги Павлов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ