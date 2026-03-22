Георги Павлов: Продължаваме напред с увереност и амбиция, българската атлетика има своето достойно място в света

Представянето ни на световното първенство в зала в Торун е свързано с много емоции и поводи за гордост за българската лека атлетика. Това каза президентът на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов по повод втория състезателен ден на шампионата, който БНТ 3 предава на живо.

"Станислав Станков направи своя дебют на такава висока сцена на 60 метра с препятствия с резултат от 7.95 секунди - едно силно и достойно представяне на най-високата сцена. Станислав е един от основните състезатели и ще продължим да го подкрепяме", коментира Павлов.

"Александра Начева отново показа, че принадлежи към световния елит в тройния скок, завършвайки на осмо място с 14.05 метра. Тя постигна личен рекорд в зала, а и сред европейките в състезанието се нареди втора след легендата Ивана Шпанович. Гордея се с Начева и поради факта, че тя е първата българка от 25 години насам, която влиза в топ 8 в тройния скок на Световно първенство в зала. Представянето на Алекс е резултат от дълъг и труден път, белязан от предизвикателства, но и от много труд, професионализъм и отдаденост. Тя защити достойно името на България и още веднъж доказа своята класа", каза Павлов.