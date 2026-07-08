Георги Трифонов е поредното ново попълнение в тима на Спартак 1918

Спартак 1918 Варна привлече Георги Трифонов, съобщават от клуба. 24-годишният нападател се присъединява към състава на „соколите“ преди началото на новия сезон.

Роденият на 13 февруари 2002 г. футболист е юноша на Ботев (Пловдив), като има и четири мача за представителния тим на „канарчетата“.

В своята кариера Трифонов е защитавал цветовете още на Крумовград, Марица Пловдив и Добруджа. Той е преминал и през юношеските национални гарнитури на България до 17 и до 19 години.

През сезон 2024/2025 нападателят реализира общо 21 гола и добавя 15 асистенции във всички турнири с екипа на Марица Пловдив. През първата половина на сезон 2025/2026 той се утвърждава като голмайстор на Югоизточната Трета лига с 18 попадения и 11 асистенции.

През втората половина на сезон 2025/2026 Трифонов преминава в Добруджа, където отбелязва 3 гола в Първа лига, разписвайки се средно на всеки 135 игрови минути.

"Пожелаваме на Георги Трифонов много здраве, успешен сезон и много попадения със синьо-белия екип на Спартак Варна!", написаха във фейсбук страницата си от варненския клуб.



