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ГЕРБ и ДПС предлагат до 40 евроцента по-евтини горива

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
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предвиждат мерки хората бизнеса заради високите цени горивата растящата инфлация
Снимка: илюстративна
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Парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ДПС внесоха съвместно предложение за извънредни временни мерки, насочени към драстично намаляване на цените на горивата по българските бензиностанции. Инициативата е провокирана от сериозната криза с корабоплаването в Ормузкия проток, която изтласка световния петролен пазар до рекордни нива и предизвика скок на инфлацията у нас.

Основният стълб в проекта на двете партии е временното намаляване на ДДС върху моторните горива от 20% на 9%, комбинирано със сваляне на акциза под минималните европейски нива – модел, който вече се прилага успешно в държави като Хърватия, Испания и Полша.

Вносителите настояват и за незабавно ревизиране на износа на дизелово гориво, което в момента е най-дефицитната стока на пазара. Позицията на ГЕРБ и ДПС е, че рафинираната у нас нафта, произведена със суровина на „стари“ и по-ниски цени на петрола, трябва приоритетно да остане в страната за стабилизиране на вътрешния пазар, вместо да се изнася за чужбина.

#по-евтини горива #ДПС #ГЕРБ #новини в Метрото

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