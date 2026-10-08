ГЕРБ и ДПС предлагат до 40 евроцента по-евтини горива

Парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ДПС внесоха съвместно предложение за извънредни временни мерки, насочени към драстично намаляване на цените на горивата по българските бензиностанции. Инициативата е провокирана от сериозната криза с корабоплаването в Ормузкия проток, която изтласка световния петролен пазар до рекордни нива и предизвика скок на инфлацията у нас.

Основният стълб в проекта на двете партии е временното намаляване на ДДС върху моторните горива от 20% на 9%, комбинирано със сваляне на акциза под минималните европейски нива – модел, който вече се прилага успешно в държави като Хърватия, Испания и Полша.

Вносителите настояват и за незабавно ревизиране на износа на дизелово гориво, което в момента е най-дефицитната стока на пазара. Позицията на ГЕРБ и ДПС е, че рафинираната у нас нафта, произведена със суровина на „стари“ и по-ниски цени на петрола, трябва приоритетно да остане в страната за стабилизиране на вътрешния пазар, вместо да се изнася за чужбина.