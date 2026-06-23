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Гергана Иванова продължава кариерата си в Турция

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Спорт
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Националката на България подписа с Несибе Айдън след престоя си в белгийския Роял Касторс Брен

гергана иванова блесна касторс брен потегли успешно плейофите еврокъп
Снимка: fiba.com

Българската националка по баскетбол Гергана Иванова ще играе в турското първенство през новия сезон. 27-годишната състезателка подписа с тима на Несибе Айдън, който обяви привличането ѝ чрез официалните си канали в социалните мрежи.

От клуба от Анкара не скриха задоволството си от трансфера и определиха Иванова като една от водещите фигури в националния отбор на България.

"Радваме се да приветстваме Гергана в семейството на Несибе Айдън. Вярваме, че нейната енергия на терена, състезателният ѝ дух и ценният ѝ опит ще допринесат значително за нашия отбор“, написаха от турския клуб.

Крилото пристига в Турция след период в белгийския Роял Касторс Брен. През миналия сезон Иванова започна кампанията с екипа на Монтана 2003, а в края на 2025 година премина в белгийския тим.

За българката това няма да бъде първи досег с турския баскетбол. В досегашната си кариера тя е натрупала сериозен международен опит, след като е играла още в първенствата на Германия, Унгария и Италия.

С привличането на Гергана Иванова Несибе Айдън прави важна стъпка в селекцията си за предстоящия сезон, а българската националка ще има възможност отново да се изявява в едно от силните първенства на континента.

#БК Несибе Айдън #БК Роял Касторс Брен #Гергана Иванова

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