Гергана Павлова и Христомира Поповска са на четвъртфинали на турнир в Рейкявик

Гергана Павлова и Христомира Поповска достигнаха до четвъртфиналите на единично и на двойки на международния турнир "Future Series" по бадминтон за мъже и жени в Рейкявик, Исландия.

Номер 2 в схемата Гергана Павлова се наложи над Юлиане Пирон от Франция с 21:15, 21:17 и по-късно в спор за място на полуфиналите ще срещне Нови Виланд.

Третата поставена Христомира Поповска спечели срещу гръцката квалификантка Граматула Сотириу с 23:21,21:14 и следващата й съперничка ще бъде тайванката Шън-чун Хуан.

На двойки Павлова и Поповска победиха Миа и Сана Торкилдшьой от Фарьорски острови с 21:11, 21:12.

Поставени под номер 1 са Михаела Чепишева и Цветина Попиванова отпаднаха във втория кръг след загуба от представителките на Франция Лили Готие и Манон Хайцман с 18:21, 21:16, 15:21.

При мъжете Илиян Стойнов претърпя поражение от номер 8 в схемата Патрик Збинден от Швейцария с 21:23, 21:15, 16:21.