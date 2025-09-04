Гергана Павлова се класира за четвъртфиналите на международен турнир по бадминтон в Лашко (Словения)

Гергана Павлова достигна до четвъртфиналите на международния турнир по бадминтон в Лашко (Словения).

Поставената под номер 3 в схемата българка записа втори успех в надпреварата и надделя над Юлиане Пирон (Франция) с 21:15, 21:11 за 26 минути, след като изцяло доминираше на корта.

Следващата й съперничка ще бъде Йелена Бухбергер (Хърватия), а срещата е по-късно днес.

На двойки Павлова и Рая Пашова загубиха във втория кръг от представителките на домакините Аня Блажина и Ариана Корент с 16:21, 21:16, 17:21 за 58 минути.