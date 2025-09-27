Гергана Павлова завоюва бронзов медал на международен турнир по бадминтон в Самобор

Гергана Павлова спечели бронзов медал на единично жени на международния турнир по бадминтон в Самобор (Хърватия), с което си гарантира отличие от надпреварата.

Поставената под №1 в схемата българка загуби на полуфиналите от петата поставена Юй Вей Пън (Тайван) с 16:21, 12:21 за 25 минути.

Преди този двубой Павлова спечели три поредни мача на единично и достигна до четвъртфиналите на двойки заедно с Рая Пашова.

На турнира в Хърватия участваха седем български състезатели.