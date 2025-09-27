БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Гергана Павлова завоюва бронзов медал на международен турнир по бадминтон в Самобор

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:35 мин.
Спорт
Бронзово отличие за българката в Хърватия.

гергана павлова загуби четвъртфиналите турнира загреб
Снимка: БТА
Гергана Павлова спечели бронзов медал на единично жени на международния турнир по бадминтон в Самобор (Хърватия), с което си гарантира отличие от надпреварата.

Поставената под №1 в схемата българка загуби на полуфиналите от петата поставена Юй Вей Пън (Тайван) с 16:21, 12:21 за 25 минути.

Преди този двубой Павлова спечели три поредни мача на единично и достигна до четвъртфиналите на двойки заедно с Рая Пашова.

На турнира в Хърватия участваха седем български състезатели.

Спортни новини 27.09.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 27.09.2025 г., 20:50 ч.
Сребро за Кевин Пенев на земя на Световната купа в Унгария Сребро за Кевин Пенев на земя на Световната купа в Унгария
Чете се за: 00:57 мин.
Гергана Павлова си осигури медал на турнир по бадминтон в Самобор Гергана Павлова си осигури медал на турнир по бадминтон в Самобор
Чете се за: 00:40 мин.
Лиа Любенова зае 24-о място в турнира по фигурно пързаляне за Гран При на Баку Лиа Любенова зае 24-о място в турнира по фигурно пързаляне за Гран При на Баку
Чете се за: 00:52 мин.
България с трети финал на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей (Унгария) България с трети финал на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей (Унгария)
Чете се за: 02:05 мин.
Спортни новини 27.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 27.09.2025 г., 12:25 ч.

България на финал на Световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
България на финал на Световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
"Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол "Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради паднало дърво, има леко пострадал пътник Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради паднало дърво, има леко пострадал пътник
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Акция срещу чуждестранните нарушители на пътя: 21 шофьори с...
Чете се за: 01:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Протест на „Възраждане“ срещу еврото и правителството
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Ден за размисъл в Молдова: Как работят мрежите за руска пропаганда...
Чете се за: 06:42 мин.
По света
Дронове над най-голямата военна база в Дания: Среща на началниците...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
