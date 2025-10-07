БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гергана Топалова с победа в два сета на старта на турнир в Севиля

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд 30 хиляди долара.

гергана топалова гарантира третия кръг турнира санто доминго
Снимка: БТА
Слушай новината

Българската тенисистка Гергана Топалова се класира за втория кръг на турнира на червени кортове в Севиля (Испания). Надпреварата е с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 7 Топалова елиминира на старта австралийката Мелиса Еркан с 6:4, 7:6 (8) след 2:48 часа игра. Тя на два пъти пропиля пробив аванс в първия сет, който все пак спечели с ключов брейк в десетия гейм.

Във втората част българката изоставаше с 3:5 гейма, но успя да стигне до тайбрек, в който отрази общо три сетбола на съперничката, като стигна до крайния успех със серия от три поредни разигравания.

Така за място на четвъртфиналите тя ще се изправи срещу победителката от мача между Мила Машич (Сърбия) и Диана Марцинкевича (Латвия).

#Гергана Топалова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на арменска делегация?
1
Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на...
Внимание! Червен код за опасно време във вторник
2
Внимание! Червен код за опасно време във вторник
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите три дни
3
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите...
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
4
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
6
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Български тенис

Димитър Кузманов победи партньора си на двойки на турнир в Гърция
Димитър Кузманов победи партньора си на двойки на турнир в Гърция
Фондацията на Григор Димитров изпраща две деца на лагер в академията на Муратоглу Фондацията на Григор Димитров изпраща две деца на лагер в академията на Муратоглу
Чете се за: 01:17 мин.
Юлия Стаматова с победа в Гърция след три часа игра Юлия Стаматова с победа в Гърция след три часа игра
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР) "Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Кога ще пуснат парното в София? Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ