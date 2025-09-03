Германия може да върне военната служба след училище?

В Германия пак се обсъжда идеята за задължителна едногодишна военна служба за всички младежи – момчета и момичета.

Хенинг Оте, човекът, който отговаря за армията в парламента, казва, че това не трябва да е само военна служба. Може да е и в спешна помощ, култура, спорт или доброволчество.

Защо?

Така младите ще имат шанс да дадат нещо на обществото и да получат подкрепа в замяна. Ще се засили чувството за общност.

Бундесверът (немската армия) има нужда от повече хора – особено жени.

Малко история:

През 2011 г. Германия спря задължителната казарма. Оттогава всичко е доброволно. Но сега, заради новата геополитическа ситуация, някои политици смятат, че е време темата да се върне на масата.





