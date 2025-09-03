БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Германия може да върне военната служба след училище?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Деца
Запази
хората машините видим военните паради
Слушай новината

В Германия пак се обсъжда идеята за задължителна едногодишна военна служба за всички младежи – момчета и момичета.

Хенинг Оте, човекът, който отговаря за армията в парламента, казва, че това не трябва да е само военна служба. Може да е и в спешна помощ, култура, спорт или доброволчество.

Защо?

Така младите ще имат шанс да дадат нещо на обществото и да получат подкрепа в замяна. Ще се засили чувството за общност.

Бундесверът (немската армия) има нужда от повече хора – особено жени.

Малко история:
През 2011 г. Германия спря задължителната казарма. Оттогава всичко е доброволно. Но сега, заради новата геополитическа ситуация, някои политици смятат, че е време темата да се върне на масата.



Последвайте ни

ТОП 24

Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
1
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
3
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
4
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем
5
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически...
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София
6
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
6
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...

Още от: Знаете ли че?

Килауеа продължава да изригва
Килауеа продължава да изригва
Синът на Ален Делон оспорва завещанието му Синът на Ален Делон оспорва завещанието му
Чете се за: 00:35 мин.
Ретро рали в Куба Ретро рали в Куба
Чете се за: 00:45 мин.
Еврото и фирмите Еврото и фирмите
Чете се за: 01:12 мин.
Египет извади древни съкровища от Средиземно море – за първи път от 25 години! Египет извади древни съкровища от Средиземно море – за първи път от 25 години!
Чете се за: 00:30 мин.
Откритие! Най-голямото селище от Златния век (извън столицата) е разкрито край село Велино Откритие! Най-голямото селище от Златния век (извън столицата) е разкрито край село Велино
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22 в София
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22 в София
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Част от родителите на децата, катерили се по кран в София, са знаели за действията им Част от родителите на децата, катерили се по кран в София, са знаели за действията им
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Илияна Йотова: Приоритетите на управляващите са коренно различни от тези на президентството Илияна Йотова: Приоритетите на управляващите са коренно различни от тези на президентството
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Трима пострадаха след инцидент с автобус от градския транспорт на Бургас Трима пострадаха след инцидент с автобус от градския транспорт на Бургас
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Политическите заявки през новия парламентарен сезон
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Бойко Борисов: Управлението не е стабилно, но ще вървим докрай
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
В Ахелой недоволстват заради непрестанен шум от пречиствателна станция
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ