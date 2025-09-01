БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Германия победи Великобритания с рекордна разлика на Евробаскет 2025

Спорт
Световните шампиони продължават да впечатляват.

Германия Евробаскет 2025
Снимка: БТА
Отборът на Германия записа впечатляваща победа със 120:57 (32:19, 26:12, 30:9, 32:17) над Великобритания и продължава с отличното си представяне на Евробаскет 2025. Това е най-голямата победа на континенталния шампионат от 1969 насам.

Мачът бе равностоен само в първите няколко минути, след което бе тотално доминиран от свeтовните шампиони. Денис Шрьодер даде начало на разгрома 5:04 минути преди края на първата четвъртина, когато германците поведоха с 15:14. Преднината само нарастваше и дори надхвърли разлика от 50 точки.

Първата дълга серия бе 18:1 в края на първата и началото на втората четвъртина, а третата бе спечелена от германците с 30:9. Франц Вагнер вкара шест коша за 18 точки и десет асистенции, но остана на игрището само 18 минути. Тристан Да Силва бе най-резултатен с 25 точки, а Майлс Хесън вкара 11 за британския тим.

Последният мач на Германия срещу Финландия ще определи победителя в Група В, а Великобритания ще срещне Черна гора в търсене на първа победа.

Победата е най-голяма на Евробаскет за последните 56 години. През новия век тя е рекордна със своите 63 точки разлика, а на второ място са 55-те на Югославия срещу Естония (113:58) през 2001.

#Евробаскет 2025 за мъже

