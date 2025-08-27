Германия въвежда нов модел на военна служба

След руското нападение срещу Украйна германското правителство планира нова форма на военна служба, която да увеличи подготовката и броя на военнослужещите.

Какво се предвижда:

От следващата година младите хора, навършили пълнолетие, ще получават цифров въпросник за готовността си да служат.

Мъжете са длъжни да попълнят въпросника, жените – по избор. От средата на 2027 г. всички млади мъже ще бъдат тествани за военна годност.

Участието е доброволно, но правителството оставя възможност за бъдещо призоваване при сериозни заплахи.

Продължителността на службата ще е между 6 и 23 месеца, с гъвкави условия.

Доброволците ще получават около 2000 евро нето месечно, както и допълнителни предимства като езикови курсове, спортни лагери и обучение за шофьорска книжка.

Причини за реформата:

Германия очаква необходимост от поне 260 000 активни войници, което означава около 80 000 нови военнослужещи.

В краткосрочен план се очаква 15 000 доброволци, като числото постепенно да се увеличава.

Критики:

Част от опозицията (CDU/CSU) смята, че планът е недостатъчен и предлага механизъм за автоматично призоваване при недостиг.

Други партии се опасяват от потенциална връзка към връщане на задължителната служба.





