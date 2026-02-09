Германска титла на малката шанца в Милано/Кортина

Германецът Филип Раймунд постигна най-големия успех в кариерата си, след като спечели олимпийската титла в състезанието по ски скокове от малка шанца при мъжете на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

Раймунд поведе още след първия кръг с опит от 102.0 метра, а във втория скок се приземи на 106.5 метра, което му донесе сбор от 274.1 точки и златния медал. Среброто остана за изненадата на вечерта Кацпер Томашяк от Полша, който изостана с 3.4 пункта. Бронзовата позиция беше поделена от японеца Рен Никайдо и швейцареца Грегор Дешванден, завършили на 8.1 точки зад победителя.

Доминаторът в Световната купа през сезона Домен Превц (Словения) остана едва шести и не успя да пренесе отличната си форма на олимпийската сцена, но ще има нов шанс за индивидуален медал в състезанието от голямата шанца в събота.

Най-добрият български ски скачач Владимир Зографски приключи участието си на 32-ро място с актив от 121.5 точки – само на точка от позициите, даващи право на участие във втория кръг. Самоковецът направи скок от 98.0 метра, но недостатъчната мощност от трамплина го остави първи под чертата в изключително равностойната конкуренция.

В програмата на Игрите утре предстои състезанието за смесени отбори от малката шанца, в което всеки тим ще бъде съставен от две жени и двама мъже.