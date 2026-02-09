БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се...
Чете се за: 02:07 мин.
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата...
Чете се за: 06:32 мин.
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

Германска титла на малката шанца в Милано/Кортина

Филип Раймунд донесе олимпийско злато за Германия, българинът Владимир Зографски завърши 32-и в оспорваната надпревара

германска титла малката шанца милано кортина
Германецът Филип Раймунд постигна най-големия успех в кариерата си, след като спечели олимпийската титла в състезанието по ски скокове от малка шанца при мъжете на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

Раймунд поведе още след първия кръг с опит от 102.0 метра, а във втория скок се приземи на 106.5 метра, което му донесе сбор от 274.1 точки и златния медал. Среброто остана за изненадата на вечерта Кацпер Томашяк от Полша, който изостана с 3.4 пункта. Бронзовата позиция беше поделена от японеца Рен Никайдо и швейцареца Грегор Дешванден, завършили на 8.1 точки зад победителя.

Доминаторът в Световната купа през сезона Домен Превц (Словения) остана едва шести и не успя да пренесе отличната си форма на олимпийската сцена, но ще има нов шанс за индивидуален медал в състезанието от голямата шанца в събота.

Най-добрият български ски скачач Владимир Зографски приключи участието си на 32-ро място с актив от 121.5 точки – само на точка от позициите, даващи право на участие във втория кръг. Самоковецът направи скок от 98.0 метра, но недостатъчната мощност от трамплина го остави първи под чертата в изключително равностойната конкуренция.

В програмата на Игрите утре предстои състезанието за смесени отбори от малката шанца, в което всеки тим ще бъде съставен от две жени и двама мъже.

#Филип Раймунд #Милано Кортина 2026 # Владимир Зографски #Германия

