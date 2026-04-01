"Героите от Босна" треперят за Един Джеко след класирането за Мондиала

Националният отбор на Босна и Херцеговина постигна историческо класиране за Световното първенство, но радостта бе помрачена от контузията на капитана Един Джеко.

40-годишният нападател получи травма в рамото в края на продълженията срещу Италия и не взе участие при изпълнението на дузпите, спечелени от босненците с 4:1. Селекционерът Сергей Барбарес изрази надежда, че състоянието му няма да е сериозно.

"Надявам се контузията на Джеко да не е тежка и да може да бъде с нас на Световното първенство“, заяви Барбарес след мача.

От клубния му тим Шалке 04 съобщиха, че футболистът ще премине допълнителни медицински прегледи след завръщането си в Германия.

Ветеранът е ключова фигура за "драконите“ с 148 мача и 73 гола за националния отбор и вече има опит от участие на Мондиал 2014. Самият Джеко също изрази емоцията си след успеха, като подчерта, че рискът, който отборът е поел, се е отплатил с историческо класиране.