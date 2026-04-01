"Героите от Босна" треперят за Един Джеко след класирането за Мондиала

Капитанът получи травма в рамото при драмата с Италия и е под въпрос за световното

Националният отбор на Босна и Херцеговина постигна историческо класиране за Световното първенство, но радостта бе помрачена от контузията на капитана Един Джеко.

40-годишният нападател получи травма в рамото в края на продълженията срещу Италия и не взе участие при изпълнението на дузпите, спечелени от босненците с 4:1. Селекционерът Сергей Барбарес изрази надежда, че състоянието му няма да е сериозно.

"Надявам се контузията на Джеко да не е тежка и да може да бъде с нас на Световното първенство“, заяви Барбарес след мача.

От клубния му тим Шалке 04 съобщиха, че футболистът ще премине допълнителни медицински прегледи след завръщането си в Германия.

Ветеранът е ключова фигура за "драконите“ с 148 мача и 73 гола за националния отбор и вече има опит от участие на Мондиал 2014. Самият Джеко също изрази емоцията си след успеха, като подчерта, че рискът, който отборът е поел, се е отплатил с историческо класиране.

Свързани статии:

Нощ на мечтите в сърцето на Балканите: Босна и Херцеговина ликува след драмата с Италия
Нощ на мечтите в сърцето на Балканите: Босна и Херцеговина ликува след драмата с Италия
Хиляди фенове излязоха по улиците на Зеница, Сараево и цялата...
Чете се за: 05:35 мин.
Историческа нощ за Босна и Херцеговина, Италия пропусна трети пореден Мондиал
Историческа нощ за Босна и Херцеговина, Италия пропусна трети пореден Мондиал
"Змейовете“ постигнаха най-големия успех в историята си, докато...
Чете се за: 02:55 мин.
ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Национални отбори

Нидерландски национал пропуска световното първенство по футбол
Нидерландски национал пропуска световното първенство по футбол
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
Чете се за: 05:37 мин.
Стилиян Петров: Двете победи на националния отбор са един хубав старт Стилиян Петров: Двете победи на националния отбор са един хубав старт
Чете се за: 02:00 мин.
Истории от Световните първенства – 2002 Истории от Световните първенства – 2002
Чете се за: 18:52 мин.
Играй до последно Играй до последно
Чете се за: 08:15 мин.
Оставките продължават: Гатузо също си тръгна от националния отбор на Италия Оставките продължават: Гатузо също си тръгна от националния отбор на Италия
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
