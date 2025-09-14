БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Исторически успех за България в турнира за Купа...
Героят Александър Василев: Тази победа не се дължи само на мен, а и на целия отбор и на цялата публика

Спорт
Въпреки историческия успех, абсолютният дебютант в отбора на България за Купа "Дейвис" не смята, че е готов изцяло за мъжкия тенис.

Александър Василев
Снимка: БТА
Абсолютният дебютант в отбора на България за Купа "Дейвис" - Александър Василев, който донесе историческия успех срещу Финландия с победата си срещу бившия №37 в света Емил Руусувуори в мача между двете страни от Световна група I на турнира, не скри удовлетворението си от постигнатото.

"Изключително доволен съм от моя дебют. Тази победа не се дължи само на мен, а и на целия отбор и на цялата публика. С подкрепата на всички българи тук на корта успяхме да спечелим този мач. Всяко момче от тима, което се бори здраво, допринесе за победата", коментира веднага след мача Василев.

"Мечтите са доста големи, но вървя стъпка по стъпка, не искам да прибързвам. Сега ми е важно възстановяването и почивката", допълни подгласникът в ранглистата при юношите и отговори на въпроса какво ще му донесе подобен успех срещу бивш номер 37 в света на сингъл при мъжете.

"Доста самочувствие. Той е един много добър играч. Направи страхотни постижения преди да влезе в тази криза и показва, че е на високо ниво. Аз влязох с нагласата да донеса победата за България и много се радвам, че успях да го направя. Не мисля, че съм напълно готов за мъжкия тенис, но това е голяма крачка, която направих през миналата седмица и през тази. Всичко, което успях да направя, е на психическа основа. Подготвих се и успях да остана стабилен, за да се насладя на момента. Постигнахме този успех, защото бяхме заедно и се подкрепяхме. Беше магически момент за България", каза още той.

Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Националите ни по тенис надвиха Финландия с 3-2 победи
#Купа Дейвис 2025 #Александър Василев тенис

