Гершон Ябуселе е решен на всичко, за да изведе Франция до златото на Евробаскет 2025

Гершон Ябуселе е новият капитан на френския национален отбор по баскетбол. Той получи признанието от Френската баскетболна федерация в началото на август по време на подготовката за Евробаскет 2025.

Няколко от най-ярките звезди на "сините" Руди Гобер, Виктор Уембаняма, Венсан Поарие, Еван Фурние, Сиди Сисоко и Матиа Лесор пропускат шампионата по различни причини. Така на Евробаскет 2025 френският отбор, воден от треньора Фредерик Фоту, ще разчита на комбинацията от млади таланти и утвърдени играчи. Сред избраните нови имена са Закари Ризашер, Исая Кординие и Александър Сар - представителите на новото поколение баскетболисти.

При тази ситуация факела поема капитанът Гершон Ябуселе. 29-годишният играч е новият лидер на Франция, която преминава в нова ера след Олимпийските игри през 2024 г.

Шампионите от Евробаскет 2013 и сребърни медалисти от последното издание през 2022 г. се стремят да се изкачат отново на върха в Европа и да спечелят едва втората си титла, доказвайки за пореден път защо остават сила, с която трябва да се съобразяват всички.

За Ябуселе това е едва второто му участие в Евробаскет, но забележително е, че това ще е петото му такова на световната сцена. Високият 203 сантиметра играч има три сребърни медала с националния тим на родината си – два от олимпийски игри и един от европейското през 2022-а.

Стрелецът влиза в шампионата в Катовице, като играч на Ню Йорк Никс, и решен да изведе Франция до златото. Последният път когато "сините" стават шампиони е в Словения през 2013 г., побеждавайки на финала в Любляна тима на Литва.

Присъствието му под коша ще бъде от решаващо значение за тази цел. Известен със своята енергия и физическа сила, Ябуселе поема ролята на лидер на тима на Франция, съставен от млади и дебютиращи на голямата сцена играчи.

С екипа на „сините“, той има постоянно представяне, като постига средно по 13,5 точки и 7,0 борби на мач в квалификациите. Ябуселе има близо по 15 точки на мач на Евробаскет 2022. Така че, резултатността на Ябуселе ще бъде от съществено значение, за да може Франция отново да се бори за титлата.

„Със сигурност съм имал няколко невероятни момента в кариерата си. Както казва Тони Паркър: спечелването на титла от НБА е страхотно, но спечелването на титла с френския отбор е нещо друго. Това е националната титла, това са група приятели, които се събират през лятото, прекарват месец и половина заедно, представят родината си", каза Ябуселе в интервю за ФИБА.

„Даваме всичко от себе си, изграждаме химия. Наричам го „летен лагер“, защото наистина е усещането е за група приятели, които се срещат всяка година и споделят нещо силно. Независимо дали става въпрос за 18-те на лагера или за последните 12, ние имаме невероятен екип и това си личи на игрището. Да спечелиш титла с Франция е невероятно“, категоричен е националът.

Ябуселе си спомня първите си мачове веднага след Ковид пандемията, по време на квалификациите срещу Черна гора и Германия.

„В този момент гордостта, която изпитвах, носейки фланелката, ми даде криле. Представих си себе си сред последните 12 избрани да играят на Олимпийските игри в Париж, въпреки че знаех, че няма да е лесно“, обясни той.

„Но Венсан Коле хареса отношението ми и това, което допринесох за отбора. Представянето ми в Париж беше повратната точка за мен като състезател. Казах си, че трябва да се боря, да остана тук през следващите години и да нося тази фланелка с гордост“, разкри Ябуселе.

Запитан за предстоящото европейско, французинът отговори с ентусиазъм, твърдейки, че предстои изключително интересна надпревара.

„Според мен това ще бъде най-оспорваният и най-трудният шампионат. Честно казано, мисля, че тази година ще видим едно от най-добрите първенства, които сме виждали - по отношение на талант, конкуренция, атлетично ниво на играчите. Отборите са много силни, те са с най-доброто с което разполагат. Феновете на баскетбола ще му се насладят, ще бъде много вълнуващо“, убеден е той.

Ябуселе призна за психическото предизвикателство да играеш девет мача за 15 дни, като отбеляза и колко е трудно да останеш фокусиран, да се възстановиш бързо и да поддържаш постоянство в рамките на такъв натоварен график.

„Играем мачове един след друг. Ще видим отбори, които остават единни и се борят както в добри, така и в лоши моменти. Знаем, че ще бъде много трудно за нас“, заяви капитанът на Франция.

Но с наближаването на шампионата Ябуселе е изпълнен с вълнение, а не с напрежение.

„Нямам търпение. Играх на Евробаскет в Берлин, стигнахме до финала, загубихме от Испания, но имахме невероятен турнир въпреки трудностите на осминафиналите и четвъртфиналите“, сподели френският национал.

„Опитвам се да предам опита си, да говоря с по-младите момчета. Искам всички да разберат, че ще бъде изключително трудно и че всеки мач е от значение. В крайна сметка най-важното е да спечелиш, без значение как“, заключи той.

Евробаскет започва на 27 август и ще продължи до 14 септември. Франция открива кампанията си на 28 август срещу Белгия, следват мачове със Словения, Израел, Полша и Исландия.

С Ябуселе начело и отбор, жаден за доказване, французите ще се опитат да добавят второ злато към вече богатото си наследство от шампионати на Стария континент.