БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Гилермо Викарио спаси Тотнъм от загуба в Монако

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Монегаските надиграха лондончани, но не материализираха предимството си.

Гилермо Викарио
Снимка: БТА
Слушай новината

Срещата между Монако и Тотнъм от 3-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига завърши при нулево равенство. Двата отбора записаха втори поредни равенства в турнира.

В хода на първото полувреме Гилермо Викарио отрази пет изстрела по посока на вратата си. Флориан Балагън се озова очи в очи с италианския вратар на два пъти, но стражът изби шутовете му.

След почивката случващото се на стадион "Луи ll" в Монако не се промени драстично. Гилермо Викарио продължи да бъде най-добрият футболист за лондончани, като се отличи със спасявания при удари на Мане Аклиуш, резервата Александър Головин и Джордан Тезе.

"Шпорите" отправиха по един точен удар в двете полувремена, безпроблемно отразени от Филип Кьон.

Тотнъм се смъкна до 15-ата позиция в подреждането с актив от 5 пункта. Монако заема 27-ото място в класирането с 2 точки.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #Тотнъм #Монако

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
1
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда...
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
2
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор
3
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно убийство
4
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно...
Заседание на Народното събрание
5
Заседание на Народното събрание
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
6
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
6
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева

Още от: Футбол

Челси обезличи Аякс
Челси обезличи Аякс
Реал Мадрид с пестелив успех над Ювентус Реал Мадрид с пестелив успех над Ювентус
Чете се за: 04:07 мин.
Ливърпул взе глътка въздух след категорична победа над Айнтрахт Франкфурт Ливърпул взе глътка въздух след категорична победа над Айнтрахт Франкфурт
Чете се за: 04:02 мин.
Байерн запази без проблем перфектния си актив в Шампионската лига Байерн запази без проблем перфектния си актив в Шампионската лига
Чете се за: 02:32 мин.
Осимен осигури втора победа на Галатасарай в Шампионската лига Осимен осигури втора победа на Галатасарай в Шампионската лига
Чете се за: 04:25 мин.
Бертран Фурие бе награден за Играч №1 на 12-ия кръг в Първа лига Бертран Фурие бе награден за Играч №1 на 12-ия кръг в Първа лига
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой връстник в мола
Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой връстник в мола
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Поляризиран дебат в Европейския парламент за върховенството на закона в България (ОБЗОР) Поляризиран дебат в Европейския парламент за върховенството на закона в България (ОБЗОР)
Чете се за: 06:35 мин.
По света
Напрежение около Бюджет 2026: Опозицията обвини управляващите, че бавят план-сметката Напрежение около Бюджет 2026: Опозицията обвини управляващите, че бавят план-сметката
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Над 40 000 фалшиви евро иззе полицията в София само за два дни
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Двама журналисти в затвора получиха наградата "Сахаров"
Чете се за: 00:57 мин.
По света
ГЕРБ-СДС и "ДПС - Ново начало" се обявиха за пълен мандат...
Чете се за: 06:50 мин.
Политика
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ