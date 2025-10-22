Гилермо Викарио спаси Тотнъм от загуба в Монако

Срещата между Монако и Тотнъм от 3-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига завърши при нулево равенство. Двата отбора записаха втори поредни равенства в турнира.

В хода на първото полувреме Гилермо Викарио отрази пет изстрела по посока на вратата си. Флориан Балагън се озова очи в очи с италианския вратар на два пъти, но стражът изби шутовете му.

След почивката случващото се на стадион "Луи ll" в Монако не се промени драстично. Гилермо Викарио продължи да бъде най-добрият футболист за лондончани, като се отличи със спасявания при удари на Мане Аклиуш, резервата Александър Головин и Джордан Тезе.

"Шпорите" отправиха по един точен удар в двете полувремена, безпроблемно отразени от Филип Кьон.

Тотнъм се смъкна до 15-ата позиция в подреждането с актив от 5 пункта. Монако заема 27-ото място в класирането с 2 точки.