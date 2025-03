Гилджъс-Александър избухна с 51 точки за успех №50 на Оклахома Сити в НБА

Вторият в гласуването за Най-полезен играч този сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада Шей Гилджъс-Александър избухна с 51 точки за победа №50 на Оклахома Сити Тъндър (50-11). "Гръмотевиците" се наложиха със 137:128 над Хюстън Рокетс (37-24) у дома в сблъсък между първия и петия отбор в Западната конференция.

Another scoring masterclass for Shai Gilgeous-Alexander!



️ 51 PTS

️ 5 REB

️ 7 AST

️ 5 3PM



His 4th 50-PT game of the season gives the Thunder their 50th win of the season ️ pic.twitter.com/yUB0AdVgny — NBA (@NBA) March 4, 2025

Гардът е под пара, отчитайки се с четвъртия си мач, в който вкарва 50 или повече точки, след като едва през януари той реализира първото си такова постижение. Именно неговата игра стои зад доминацията на Оклахома Сити, който е първият отбор, регистрирал 50 победи преди някой от конкурентите да запише 40, от Маями Хийт през 2004/05.

Джейлън Уилямс добави 24 точки за домакините, а младоците Кам Уитмор и Рийд Шепърд се отличиха за "ракетите" с 27 точки, 11 борби и 25 точки, 5 асистенции, съответно.

Стеф Къри се завърна в Шарлът, където е израстнал, и се отчете с "дабъл-дабъл" при успеха на Голдън Стейт Уориърс (33-28) над Хорнетс (14-46) със 119:101. Гардът реализира 21 точки и съпроводи съотборниците си с 10 завършващи подавания, а седемкратните шампиони се завърнаха в Топ 6 на Запад.

Бъди Хийлд бе най-резултатен за Уориърс с 22 точки.

Домакините допуснаха седмо поредно поражение, въпреки 35-те точки на Майлс Бриджес и 25-те на ЛаМело Бол.

Гостуващият Атланта Хоукс (28-33) вгорчи допълнително живота на Мемфис Гризлис (38-23), след като Карис ЛеВърт вкара кош със сирената за 132:130.

Caris LeVert was CLUTCH in Atlanta's last-second victory!



The triple to cut it to 2

The tough layup to tie it

The #TissotBuzzerBeater



Scored the final 7 to get the win in Memphis pic.twitter.com/yILQg9SMpB — NBA (@NBA) March 4, 2025

Не само, че това беше шесто поражение в осем мача за "гризлитата", а и звездата им Джарън Джаксън-младши получи травма на левия глезен при оставаща 1:39 минута.

Закари Ризашер поведе колоната на реализаторите на "ястребите" с 27 точки, а ЛеВърт вкара 21 от своите 25 точки във второто полувреме.

За домакините Дезмънд Бейн се отличи с първи "трипъл-дабъл" в кариерата си - 35 точки, 10 овладени под двата ринга топки и 10 асистенции.

Зак ЛаВин и ДеМар ДеРозан отново блеснаха за Сакраменто Кингс (32-28), този път при успеха със 122:98 като гост на Далас Маверикс (32-30).

Бившите играчи на Чикаго Булс изведоха новия си отбор до сравнително комфортна победа срещу миналогодишния шампион, който бе без Антъни Дейвис, Дерик Лайвли-втори и Даниел Гафорд, а вероятно ще остане и без Кайри Ървинг за известен период от време, който напусна паркета с травма на лявото коляно.

A moment of pure determination for Kyrie Irving.



After suffering an injury, Kyrie was helped to the line to take his free throws before exiting the game.



He made both. pic.twitter.com/hJDDRTDLg7 — NBA (@NBA) March 4, 2025

ЛаВин реализира 22 точки, ДеРозан 20, а за Мавс Кай Джоунс се отличи с 21 от пейката.

В останалите срещи от програмата на НБА в понеделник Детройт Пистънс (35-27) постигна 10-а победа от общо 11 мача при гостуването си на последния на Запад Юта Джаз (15-46) със 134:106, Маями Хийт (29-31) се справи със закотвения на дъното в Източната конференция Вашингтон Уизърдс (11-49) със 106:90, а Портланд Трейл Блейзърс (28-34) нанесе нова доза болка на Филаделфия Севънтисиксърс (21-39) след 119:102 като гост.

