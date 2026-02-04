БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гимнастички от 53 държави идват за Световната купа по художествена гимнастика в София

Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Над 120 състезателки и 25 ансамбъла ще спорят за отличията в "Арена София“ от 28 до 30 март, турнирът открива олимпийската квалификационна серия за Лос Анджелис 2028

гимнастички държави идват световната купа художествена гимнастика софия
Състезателки от общо 53 държави са подали заявки за участие в Световната купа по художествена гимнастика в София, която ще се проведе от 28 до 30 март в столичната "Арена София“. Това стана ясно след обявяването на принципните регистрации за първия турнир от веригата за 2026 година.

В индивидуалната надпревара се очаква участие на 99 гимнастички. Сред заявилите участие са и представителките на Русия и Беларус, които ще се състезават под неутрален флаг и без национален химн. Сериозна конкуренция на българските състезателки ще окажат гимнастичките на Китай, Италия, Израел, Япония, Испания, Франция, Бразилия и Украйна.

При ансамблите за медалите ще спорят 25 състава, сред които и олимпийският шампион Китай. Възпитаничките на Весела Димитрова ще се изправят срещу силните формации на Италия, Испания, Франция, Израел, Япония и Украйна, като впечатление прави отсъствието на отборите на Бразилия, Естония, Египет и Казахстан.

Крайният срок за подаване на поименните заявки за първия етап е 27 февруари, а за втория – 12 март. По програма квалификациите в индивидуалната надпревара и при ансамблите ще се проведат на 28 и 29 март, а финалите са насрочени за 30 март.

Световната купа в София поставя началото на тазгодишната серия от четири турнира, които ще служат като квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Останалите състезания ще бъдат в Ташкент, Баку и Милано.

Седмица след Световната купа столицата ще бъде домакин и на международния турнир "София къп“, който ще се проведе от 3 до 5 април и ще включва надпревари за девойки и жени в индивидуалното и ансамбловото класиране.

#Световна купа по художествена гимнастика в София 2026 #Национален ансамбъл по художествена гимнастика

