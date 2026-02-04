Гимнастички от 53 държави идват за Световната купа по художествена гимнастика в София

Състезателки от общо 53 държави са подали заявки за участие в Световната купа по художествена гимнастика в София, която ще се проведе от 28 до 30 март в столичната "Арена София“. Това стана ясно след обявяването на принципните регистрации за първия турнир от веригата за 2026 година.

В индивидуалната надпревара се очаква участие на 99 гимнастички. Сред заявилите участие са и представителките на Русия и Беларус, които ще се състезават под неутрален флаг и без национален химн. Сериозна конкуренция на българските състезателки ще окажат гимнастичките на Китай, Италия, Израел, Япония, Испания, Франция, Бразилия и Украйна.

При ансамблите за медалите ще спорят 25 състава, сред които и олимпийският шампион Китай. Възпитаничките на Весела Димитрова ще се изправят срещу силните формации на Италия, Испания, Франция, Израел, Япония и Украйна, като впечатление прави отсъствието на отборите на Бразилия, Естония, Египет и Казахстан.

Крайният срок за подаване на поименните заявки за първия етап е 27 февруари, а за втория – 12 март. По програма квалификациите в индивидуалната надпревара и при ансамблите ще се проведат на 28 и 29 март, а финалите са насрочени за 30 март.

Световната купа в София поставя началото на тазгодишната серия от четири турнира, които ще служат като квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Останалите състезания ще бъдат в Ташкент, Баку и Милано.

Седмица след Световната купа столицата ще бъде домакин и на международния турнир "София къп“, който ще се проведе от 3 до 5 април и ще включва надпревари за девойки и жени в индивидуалното и ансамбловото класиране.