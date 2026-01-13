Гласят Десподов за титуляр срещу Олимпиакос за Купата на Гърция

Кирил Десподов се подготвя с ПАОК за утрешния важен мач срещу Олимпиакос в турнира за Купата на Гърция. Четвъртфиналната среща ще стартира от 9.30 часа на стадион „Караискакис“ в Пирея. Въпреки спекулациите за евентуален трансфер в Бешикташ, българският национал тренира на бързи обороти.

Сайтът voria.gr прогнозира, че крилото ще започне сред титулярите за „Двуглавите орли“, ако все още не пристигнала оферта за него преди двубоя. Припомняме, че слуховете за трансфер на капитана на българския национален отбор в посока тима от Истанбул се засилиха в последните дни. Той направи пълноценни тренировки два дни преди гостуването на Агинино, но въпреки това старши треньорът Разван Луческу го пусна в игра в 77-ата минута, точно за да си върне ритъма след отсъствието.

Големият казус около мача обаче е съдийското назначение на младия рефер Александрос Цакалидис от Халкидики, който не е особено приятен на феновете и на отбора на ПАОК. Причината е неотсъдената дузпа срещу Кирил Десподов в мача с Атромитос на стадиона в Перистери. Тогава Цакалидис на терена реши да не дава нарушение, след което обаче беше извикан от съдиите от стаята за видеопомощ (ВАР) да прегледа ситуацията на монитора край терена. Дори след това обаче Цакалидис не видя контакт срещу българското крило.

А въпросната ситуация предизвика бурна полемика и дискусии в спортните предавания по много телевизии и онлайн-канали, като и до момента всички са разделени дали Десподов е бил фаулиран или не.

Решението точно този съдия да получи утрешното дерби е лично на шефа на гръцките съдии Стефан Ланоа, за когото Цакалидис и заради годините си (той е на 32), го чака и европейско бъдеще.

Другата добра новина за треньора на „черно-белите“ от Солун е завръщането към пълноценните тренировки на хърватския защитник Деян Ловрен, който пропусна три мача заради травма.