Главният прокурор на Турция: „Престъпленията днес са като инфекция — променят характера си според условията“

Организираните престъпни групи вече предлагат голямо разнообразие от стоки и услуги. Трафикът на мигранти се съчетава с трафика на наркотици, с парите от тях се финансира незаконния износ на оръжие, а от там парите отиват при терористите. Това съобщи по време на Балканския форум на прокурорите в София обвинител номер едно на Турция. По думите на Мухсин Шентюрк обменът на информация е основен, за да се прекъснат тези престъпления, които подхранват и корупцията по високите етажи на властта.

„България и Турция са на кръстопътя между Европа и Близкия изток, което изважда противодействието на трансграничната престъпност на преден план“, казва Мухсин Шентюрк, главен прокурор при Върховния апелативен съд на Турция. В ексклузивно интервю за БНТ той очертава основните заплахи — от трафик на мигранти и наркотици до финансиране на тероризма — и подчертава, че ефективната борба изисква интеграция между правоприлагащите институции и бърз обмен на разузнавателна информация.

Иво Никодимов, БНТ: „Г-н главен прокурор, България и Турция са на кръстопътя между Европа и Близкия изток и това по естествен начин извежда противодействието на трансграничната престъпност на преден план. Какви основни прояви на тази престъпност наблюдавате през последните години?“

Мухсин Шентюрк, главен прокурор при Върховния апелативен съд на Турция: „Най-напред искам във ваше присъствие да благодаря на г-н Сарафов и на целия му екип за организацията на настоящия Балкански форум на прокурорите. Днес престъпленията вече са трансгранични и не се извършват поотделно. Бих ги оприличил на една инфекция, която променя своя характер според условията, в които се намира. Търговията с хора, трафикът на мигранти и наркотици, киберпрестъпленията, прането на пари, престъпленията с криптовалута, тероризмът и финансирането на тероризма са престъпления, които не биха могли да бъдат спрени с усилията само на една държава. Това още повече показва значимостта на срещи като днешната.“

- Какво е характерно за незаконния трафик на мигранти в момента? Как се противодействат на престъпните групи, които таргетират мигранти, включително през нашите две страни?

Мухсин Шентюрк: „Можем да кажем, че в момента тези, които се занимават с трафик на мигранти, използват в максимална степен дигиталните възможности. Ако ние действаме с един ум и разум, при тях се обединяват много умове. Не е лесно да се води борба с организираната престъпност, но трябва да отбележим, че и нашите правораздавателни органи полагат в момента изключителни усилия както в Турция, така и в България. Имаме сътрудничество в тази насока. Турция отбелязва сериозни успехи в борбата с тези престъпления. Бих казал, че това са добре планирани престъпления, които са предмет на предварителен дизайн. Хората, които ги извършват, имат връзки и в други държави. Какво изисква борбата с тях? Нужен е много бърз обмен на информация, разузнаване и при необходимост използване на тайни агенти, за да се достига до ръководителите на тези престъпни групи.“

- Нелегалният трафик на хора всъщност измести ли трафика на наркотици, или двете дейности се развиват паралелно?

Мухсин Шентюрк: „Истината е, че те не се изместват един друг, а се подхранват помежду си. Единият вид осигурява финансиране за другия вид престъпления. Например трафикът на мигранти се използва и за иницииране на трафика на наркотици. Когато се борим с тези престъпления, трябва да се фокусираме върху самата организация. Те никога не се занимават само с един вид престъпление. Те са като занаятчиите, които предлагат голямо разнообразие от стоки и услуги.“

- В същото време обаче наблюдаваме, че нелегалният трафик на хора се ползва и като параван за движението на терористи. Какво сътрудничество с България и другите съседни страни е необходимо, за да се противодейства ефективно именно на тероризма?“

Мухсин Шентюрк: „Тук вече има няколко значими момента при ефективната борба с престъпността. Това са бързият обмен на информация, включително разузнавателна, сериозното сътрудничество и интеграцията между правораздаващите органи, както и създаването на работни групи. Трябва да кажем, че това много близко сътрудничество не бива да се води само между държави с общи граници, защото организираните престъпни групи непрекъснато променят дестинациите, които ползват. За тях няма кратък път — за тях има единствено път, който им върши работа, път, чрез който могат да се скрият. Отново изтъквам важността на обмена на информация, включително разузнавателна, на най-високо ниво. Тероризмът е реална заплаха за всички страни, не само в нашия регион, но и в Европа.“

- Всъщност това отнася ли се и до незаконния трафик на оръжие към Близкия Изток и други горещи зони? И България, и Турция имат политика за преодоляване на конфликтите, за намиране на разбирателство, а не за въоръжени конфликти.

Мухсин Шентюрк: „Да. Организираните групи имат широко портфолио, както вече казах. Към него спокойно можем да добавим и трафика на оръжие. Търговията с хора и трафикът на мигранти дори улесняват тази дейност и я засилват. С последните разследвания установяваме, че продавайки наркотици, с придобитите средства организацията започва да финансира трафика на оръжие, след това финансира тероризма. Това са отделни халки от една верига, ако така си ги представим. Тук отново обръщам внимание на значението на споделянето на разузнавателна информация и на изключително близките връзки между държавите на най-високо ниво. Защото, когато спокойствието на дадено място е смутено, никой не може да гарантира, че това няма да се случи другаде утре.“

- Трафикът на оръжия, на хора, на терористи — доведе ли това до това да се гледа по-романтично на трафика на цигари и на акцизни стоки, или и там групите трябва да внимават, защото наказателната система не прави трафика на цигари по-лесен заради това, че се бори с другите видове престъпления?

Мухсин Шентюрк: „Нашето разбиране е, че организираната престъпност ощетява доходите на държавата, особено когато става въпрос за незаконен трафик на цигари или петрол. Както казах, организираните престъпни групи се занимават с всичко, което носи печалба. Това е тяхната специалност. Това осигурява тяхното съществуване и те непрекъснато се насочват от един към друг вид престъпления. Може да има десет вида престъпления, които се извършват от една и съща група, така че бих казал, че ние не правим разлика между трафика на хора, на цигари или на други акцизни стоки.“

- Всички тези престъпления обаче водят до корумпиране на редица служители и институции. Къде трябва да се концентрират антикорупционните действия? Дори днес говорихте за това, че в противодействието на корупцията трябва да има сътрудничество между отделните държави.