Гледайте финалите в паралелния гигантски слалом по БНТ 1

Време за големи мечти и значими дела. Дошъл ли е моментът 20-годишното чакане за България без медал от зимни олимпийски игри да приключи? Ще разберем в неделя в стартовете на паралелния гигантски слалом в сноуборда при мъжете и жените.

Към осминафиналите днес продължиха Радослав Янков и Тервел и Малена Замфирови.

Александър Кръшняк не успя да премине квалификациите.

Гледайте финалите в паралелния гигантски слалом от 13:55 ч. по БНТ 1!