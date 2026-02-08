Гледайте финалите в паралелния гигантски слалом по БНТ 1

България има трима представители на осминафиналите. Това са Радослав Янков и суперталантите Тервел и Малена Замфиров.
Време за големи мечти и значими дела. Дошъл ли е моментът 20-годишното чакане за България без медал от зимни олимпийски игри да приключи? Ще разберем в неделя в стартовете на паралелния гигантски слалом в сноуборда при мъжете и жените.
Към осминафиналите днес продължиха Радослав Янков и Тервел и Малена Замфирови.
Александър Кръшняк не успя да премине квалификациите.
Гледайте финалите в паралелния гигантски слалом от 13:55 ч. по БНТ 1!