Гледайте мачовете за отличията на европейското първенство по водна топка за жени по БНТ 3

Четири отбора в битка за място в историята. Дамите от Гърция, Унгария, Италия и Нидерландия влизат в борба за титлата от европейското първенство по водна топка. Кой ще успее да надделее над съперниците си? Кой ще се справи най-добре с напрежението на големите мачове?

Унгария и Нидерландия ще си оспорват златото. Унгарките победиха Гърция с 12:11 (след изпълнение на дузпи), а действащите шампионки от Нидерландия отстраниха Италия след 8:4.

Битките за медалите са в четвъртък, 5 февруари в ефира на БНТ 3:

Мач за бронзов медал: Гърция - Италия - 19:15 ч.

Финал: Унгария - Нидерландия - 21:15 ч.

Не пропускайте срещите за отличията от европейското първенство по водна топка за жени по БНТ 3!