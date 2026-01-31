БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 01:47 мин.

Гледайте по БНТ 3 паралелния гигантски слалом в Рогла

от БНТ
Чете се за: 01:02 мин.
Сноуборд
Последното състезание преди Игрите в Кортина/Милано обещава много емоции. Гледайте състезанието днес от 14:00 ч. по БНТ 3!

гледайте бнт събота паралелния гигантски слалом рогла
Снимка: БФ ски
Елитът в Световната купа по сноуборд в паралелните дисциплини се отправя към Рогла за още едно съревнование преди кулминацията на сезона.

Словенският курорт е последната спирка за кервана преди Игрите в Италия и всички състезатели ще искат да направят финални настройки за най-важното състезание.

Българските олимпийци в Милано/Кортина 2026 Радослав Янков, Тервел Замфиров, Александър Кръшняк и Малена Замфирова ще стартират в Рогла.

В класирането за малката купа в дисциплината Янков е девети с 206 точки, Тервел заема 13-та позиция със 190, Кръшняк е 45-ти със 7 точки. При жените Малена Замфирова е 10-та с 237 точки.

Ще има ли нови силни български изяви, които да ни стоплят в студеното януарско време? Разберете в събота! Паралелният гигантски слалом започва в 14:00 по БНТ 3.

#Световна купа по сноуборд в Рогла #Словения #Рогла, Словения

