ИЗВЕСТИЯ

Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за...
Чете се за: 03:42 мин.
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

С поглед към Игрите в Милано/Кортина: Гледайте "Арена спорт" в неделя по БНТ 1

Чете се за: 00:42 мин.
Футбол
"Арена спорт" е всяка неделя от 12:30 ч. по БНТ 1!

поглед игрите милано кортина гледайте арена спорт неделя бнт
Тази неделя в предаването "Арена спорт" ще видите:

Пет дни преди старта на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина - мечтае ли България за нови призови класирания? В студиото гостува Ива Шкодрева-Карагьозова.

Ексклузивно за БНТ говори голмайсторът на Лига Европа – Петър Станич.

Дни преди сблъсъка срещу Казахстан на живо от лагера на националите ни за Купа Дейвис?

Има ли почва за електронен спорт у нас?

Всички тези теми и още гледайте в "Арена спорт" на 1 февруари от 12:30 ч. по БНТ 1!

Гледайте по БНТ 3 в събота паралелния гигантски слалом в Рогла
Гледайте по БНТ 3 в събота паралелния гигантски слалом в Рогла
БНТ 3 ще излъчи спускането в Кран Монтана БНТ 3 ще излъчи спускането в Кран Монтана
Чете се за: 00:45 мин.
Шестима военнослужещи ще участват на Зимните олимпийски игри Шестима военнослужещи ще участват на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 01:12 мин.
Отмениха спускането при жените от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Кран Монтана Отмениха спускането при жените от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Кран Монтана
Чете се за: 01:07 мин.
Канада ще изпрати повече жени, отколкото мъже на Зимните олимпийски игри Канада ще изпрати повече жени, отколкото мъже на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 01:30 мин.
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026 Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.

Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото,...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Ще има ли Конгрес на БСП за смяна на председателя преди предсрочните избори? Ще има ли Конгрес на БСП за смяна на председателя преди предсрочните избори?
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
