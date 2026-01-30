С поглед към Игрите в Милано/Кортина: Гледайте "Арена спорт" в неделя по БНТ 1

"Арена спорт" е всяка неделя от 12:30 ч. по БНТ 1!
Тази неделя в предаването "Арена спорт" ще видите:
Пет дни преди старта на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина - мечтае ли България за нови призови класирания? В студиото гостува Ива Шкодрева-Карагьозова.
Ексклузивно за БНТ говори голмайсторът на Лига Европа – Петър Станич.
Дни преди сблъсъка срещу Казахстан на живо от лагера на националите ни за Купа Дейвис?
Има ли почва за електронен спорт у нас?
Всички тези теми и още гледайте в "Арена спорт" на 1 февруари от 12:30 ч. по БНТ 1!