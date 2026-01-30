БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отмениха спускането при жените от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Кран Монтана

Три от шестте състезателки, спуснали се по пистата, паднаха.

Линдзи Вон
Снимка: БТА
Спускането при жените в швейцарския курорт Кран Монтана от Световната купа по ски алпийски дисциплини беше отменено, съобщиха от Международната федерация по ски.

Решението бе взето, след като три от шестте състезателки, спуснали се по пистата, включително американката Линдзи Вон претърпяха падания. Това беше последното спускане при жените преди Олимпийските игри в Милано-Кортина.

41-годишната Вон, която се готви за завръщане на Олимпийски игри през следващата седмица, загуби равновесие и се блъсна в предпазните мрежи. Американската скиорка успя да се изправи, но изглежда изпитваше болка в левия крак. Първият старт за Линдзи Вон на Игрите ще бъде спускането за жени на 8 февруари.

След падането на Вон състезанието в Кран Монтана беше прекъснато за втори път и малко по-късно отменено окончателно.

