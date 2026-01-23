Гледайте по БНТ 3 полуфиналите на европейското първенство по водна топка в Белград

Спорт, в който най-важен е отборният дух. Спорт, в който наделява мъжеството. Спорт, в който всяка секунда е от решаващо значение. Битка на гладиаторите във водата с една единствена цел – победа.

Проследете решителните срещи от европейското първенство по водна топка в Белград.

Програма на преките предавания от полуфиналите днес, 23 януари:

18:00 ч.: Гърция – Унгария

21:30 ч.: Сърбия – Италия

Гледайте и двубоите за медалите в неделя също от 18:00 и от 21:30 ч. по БНТ 3.