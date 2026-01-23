БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 05:35 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Гледайте по БНТ 3 полуфиналите на европейското първенство по водна топка в Белград

Чете се за: 00:35 мин.
Спорт
Гледайте полуфиналите в петък и двубоите за медалите в неделя - от 18:00 и от 21:30 ч. по БНТ 3.

бнт излъчи решителните срещи европейското първенство водна топка белград
Спорт, в който най-важен е отборният дух. Спорт, в който наделява мъжеството. Спорт, в който всяка секунда е от решаващо значение. Битка на гладиаторите във водата с една единствена цел – победа.

Проследете решителните срещи от европейското първенство по водна топка в Белград.

Програма на преките предавания от полуфиналите днес, 23 януари:

18:00 ч.: Гърция – Унгария
21:30 ч.: Сърбия – Италия

Гледайте и двубоите за медалите в неделя също от 18:00 и от 21:30 ч. по БНТ 3.

#европейско първенство по водна топка 2026

Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат вълната
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Илияна Йотова е новият президент на България Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Почина писателят Калин Терзийски Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища
Чете се за: 03:07 мин.
По света
При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
С 1,3% са поскъпнали стоките в малката потребителска кошница през...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
