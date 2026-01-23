Гледайте по БНТ 3 полуфиналите на европейското първенство по водна топка в Белград

Гледайте полуфиналите в петък и двубоите за медалите в неделя - от 18:00 и от 21:30 ч. по БНТ 3.
Спорт, в който най-важен е отборният дух. Спорт, в който наделява мъжеството. Спорт, в който всяка секунда е от решаващо значение. Битка на гладиаторите във водата с една единствена цел – победа.
Проследете решителните срещи от европейското първенство по водна топка в Белград.
Програма на преките предавания от полуфиналите днес, 23 януари:
18:00 ч.: Гърция – Унгария
21:30 ч.: Сърбия – Италия
Гледайте и двубоите за медалите в неделя също от 18:00 и от 21:30 ч. по БНТ 3.