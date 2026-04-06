Гледайте полуфиналния плейоф от НВЛ за жени между Левски и ЦПВК

Отборите на Марица, Левски, ЦПВК и ЦСКА се класираха за полуфиналите в женското волейболно първенство, след като спечелиха с по 2:0 победи своите четвъртфинални серии.

На полуфиналите Марица Пд среща ЦСКА.

Левски играе със завършилия на трето място в редовния сезон тим на ЦПВК, а сблъсъците попадат в програмата на БНТ 3.

Първата среща между "сините"и ЦПВК в зала "Левски София" завърши с победа с 3:1 гейма за гостите.

От 18:00 часа пряко по БНТ 3 и на нашия сайт може да гледате и втория двубой в зала "Христо Ботев" на 8 април, сряда. Третият мач е насрочен за 11 април, събота от 18:00 ч. в залата на "сините". Ако се стигне до четвърти и пети двубой в серията, те са предвидени за 14 и 17 април.

Финалната серия за титлата стартира на 22 април и също ще бъде излъчена пряко в ефира на БНТ 3.