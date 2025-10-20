Глобален срив в системите на Amazon обърка интернетa по целия свят

Истински дигитален хаос настъпи, след като Amazon обяви сериозен срив в своята облачна услуга AWS (Amazon Web Services).

AWS е смятана за гръбнака на интернетa, защото през нея минава огромна част от онлайн трафика – от уебсайтове и приложения до системи за плащане и виртуални хранилища. Когато сървърите ѝ спрат да работят, последствията се усещат навсякъде.

Според първоначалната информация, сривът е засегнал хиляди компании по целия свят. Потребители съобщават, че не могат да зареждат страници, да пазаруват онлайн или да използват дигитални услуги, които ежедневно ползват.

Amazon призна за проблема и увери, че инженерите ѝ работят по отстраняването му, но засега не се съобщава каква е причината. Специалисти предполагат, че може да става дума за грешка в мрежовите настройки или технически проблем в центровете за данни.

Инцидентът напомня колко уязвим е съвременният дигитален свят, в който голяма част от онлайн живота ни зависи от стабилността на само няколко технологични гиганта.