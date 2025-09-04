Годеж за Тейлър и Травис

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на...
Чете се за: 05:57 мин.
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията...
Чете се за: 04:37 мин.
Почина един от пострадалите работници в завод...
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер...
Чете се за: 04:17 мин.
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви...
Чете се за: 03:25 мин.
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е...
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените...
Чете се за: 02:05 мин.
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Чете се за: 00:55 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

Тейлър Суифт и футболистът Травис Келси обявиха годежа си с романтични снимки в Instagram. Фенове и приятели веднага изпратиха хиляди поздравления, а звездни имена като Джиджи Хадид и Кара Делевин харесаха публикацията.

Прави впечатление обаче, че близката ѝ приятелка Блейк Лайвли не реагира. Двете имат напрежение помежду си от миналата година, което явно продължава и днес.


От кога са заедно Тейлър Суифт и Травис Келси?


Травис публично изказа възхищението си към Тейлър по време на “New Heights” подкаста и оттогава двамата започват да се срещат, макар за известно време това да ставаше дискретно (People.com, Vogue).
Те официално потвърдиха връзката си публично през октомври 2023 г., когато се появиха заедно на after-party след „Saturday Night Live“ (InStyle, People.com).
Тейлър разкри през декември 2023 г., че всъщност вече са били заедно преди да „hard-launch“ връзката си – не първата среща в мача, а доста преди това (Vogue, NBC 5 Dallas-Fort Worth, Harper's BAZAAR).
Те официално обявиха годежа си на 26 август 2025 г. (New York Post, People.com, ELLE).
Обобщение:
Връзката започва лятото на 2023 г.;
Публично потвърдена: октомври 2023 г.;
Годеж: 26 август 2025 г.

Защо Суифт и Лайвли се скарали?


Конфликтът започва през 2025 г., когато актьорът Джъстин Балдони завежда дело срещу Блейк Лайвли във връзка с филма It Ends with Us. В част от делото се появява и името на Тейлър Суифт (Wikipedia, Cinemablend).
Балдони твърди, че Лайвли се е опитала да използва Суифт като инструмент за натиск — включително чрез заплахи със „споделяне на съобщения“ и настояване да ги изтрие (Wikipedia).
Призовката към Суифт бе оттеглена, но тази намеса явно нанесе удар върху приятелството. Лайвли беше обвинена за включването ѝ в процеса, а Суифт се почувства в манипулативен вариант на „trust breach“ (Diario AS, Cinemablend, Wikipedia, Heart).
По-късно източници споделят, че Лайвли не възнамерява да контактува със Суифт, защото „не е моментът“ — тя имала по-важни лични въпроси, на които да се фокусира (Diario AS, Cinemablend, The Times of India).
По отношение на публичната реакция — докато някои от приятелките на Суифт, като Джиджи Хадид и Кара Делевин, веднага дадоха подкрепа чрез лайкване, Лайвли явно остана настрана (The Times of India, Diario AS).
Обобщение:
Причината: замесване на Суифт в съдебната битка между Лайвли и Балдони — принуда, заплахи, съобщения и позитивно-наличен „breach of trust“;
Следствие: охлаждане на отношенията, липса на поздравления и комуникация.


