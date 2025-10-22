БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

Голдън Стейт намери верните решения срещу Лейкърс и внушителен Дончич (ВИДЕО)

от Веселин Михайлов
Всичко от автора
Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
"Воините" на висота срещу "езерняците" на старта на новия сезон в НБА.

голдън стейт намери верните решения лейкърс внушителен дончич видео

Голдън Стейт Уориърс откри успешно новия сезон в НБА. Селекцията на Стив Кър матира Лос Анджелис Лейкърс със 119:109 в среща, изиграна в „Крипто Арена“. Първото полувреме не предвещаваше подобен изход, но в хода на второто „воините“ намериха повече аргументи, особено в офанзивен план, за да сломят състава, воден от Джей Джей Редик. Въпреки че Лука Дончич даде всичко от себе си за „езерняците“, отсъствието на Леброн Джеймс, който продължава да лекува контузия, даде своето отражение.

На 24 октомври (петък) Голдън Стейт ще домакинства на Денвър Нъгетс, докато ден по-късно Лейкърс ще сторят същото, но срещу Минесота Тимбърулвс.

Поделеното надмощие бе факт в откриващите минути, като Джими Бътлър и Лука Дончич влязоха в ролята на основни реализатори. Първият получи известна подкрепа в офанзивен план от Бъди Хийлд, като същевременно продължи да бележи, за да могат гостите си издействат 6 точки актив в края на встъпителния период.

Бътлър продължи в същия дух и в началото на следващата част, оставяйки водачеството в лагера на Уориърс. Комбинираните усилия на Остин Рийвс, Руи Хачимура и Дончич върнаха оптимизма на домакините, но Стеф Къри ги отказа от мисълта за обрат и почти собственоръчно направи така, че отборът от Сан Франциско да не допусне обрат и да се оттегли в съблекалнята при 55:54.

Джонатан Къминга, Бътлър и Къри предоставиха възможността за солиден старт на Уориърс, които намери пътя към двуцифрената разлика. Усилията на Дончич не бяха възнаградени с подкрепа от неговите съотборници, което бе достатъчно за гостите да си извоюват 11-точков актив след 36 минути игрово време.

Спокойствието цареше с пълна сила за „воините“ и при откриването на заключителната четвърт. Тимът от Ел Ей даде да се разбере, че няма да развее бялото знаме, а ДеАндре Ейтън, Ривс и Дончич затвърдиха тези думи, стопявайки изоставането му само до 6 точки с 4 минути, оставащи на часовника. В този момент Бътлър и Къри изгряха на сцената, с което не позволиха развоят на събитията да бъде обърнат до финалната сирена.

Джими Бътлър даде криле на Уориърс със своите 31 точки и 5 борби. Стеф Къри се разписа с 23 точки, Бъди Хилд (5 точни стрелби зад арката) и Джонатан Къминга (9 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции) се разписаха с по 17.

Лука Дончич нямаше спиране за Лейкърс, отчитайки се с 43 точки, 12 борби и 9 асистенции, но дори това не бе достатъчно да предотвратят загубата. Остин Рийвс регистрира 26, 5 овладени под двата ринга топки и 9 завършващи паса. ДеАндре Ейтън завърши 10 точки и 6 овладени под двата коша топки.

