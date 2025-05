Голдън Стейт удари първи в серията с Минесота (ВИДЕО)

Голдън Стейт Уориърс потегли успешно във втория кръг от плейофите на НБА. Баскетболистите на Стив Кър сломиха Минесота Тимбърулвс с 99:88 в първия мач от полуфиналите на Западната конференция. В „Таргет Сентър“ отборът щата Калифорния се чувстваше като пълен господар в голяма част от срещата, като единствено в заключителната четвърт преодоля критичен момент и удържа състава на Крис Финч.

Все пак радостта на бе пълна за „воините“, които останаха без напусналия игра Стеф Къфи още във втората част, когато получи разтежение на лявото подколянно сухожилие. Това обаче не спря Уориърс да откраднат домакинското предимство на „горските вълци“ на старта на втория кръг и да поведат с 1:0 победи. Вторият мач също ще се изиграе на територията на Минесота, като е планиран за 9 май (петък).



Руди Гобер и Стеф Къри се редуваха да реализират за своите отбори в началото, което помогна и за равностойния старт. Впоследствие домакините успяха да си издействат крехка разлика от 4 точки в края на първия период.

Картината изцяло се промени при стартирането на втората част, тъй като гостите сътвориха светкавичен обрат по пътя към солидната преднина, изкована от Дреймънд Грийн и Стеф Къри. “Горските вълци“ зациклиха в нападение и Уориърс се възползваха от този факт, за да се приберат в съблекалнята при 44:31.

