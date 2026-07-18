Голям интерес към билетите за Левски – Университатя Крайова

Сериозен интерес предизвика свободната продажба на билети за домакинството на Левски срещу Университатя Крайова от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Още в първите часове след началото на продажбите десетки привърженици се наредиха на опашки пред касата на стадион "Георги Аспарухов“, за да си осигурят място за двубоя.

Билетите бяха пуснати в продажба на 18 юли от 10:00 часа и могат да бъдат закупени на касата пред сектор „А“, в мрежата на Eventim, както и онлайн до изчерпване на наличните количества.

От клуба уточниха, че един привърженик може да закупи максимум три билета. На този етап в продажба са пропуските за секторите "Б“ и "В“, като цените са съответно 13 евро и 17 евро. Притежателите на клубни карти могат да се възползват от отстъпки според вида на своя абонамент.

Първият мач между Левски и Университатя Крайова е насрочен за 22 юли от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“.