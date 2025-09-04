БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
ЗАПАЗЕНИ

Голям скандал се заформя с едно от лицата на НБА

Спорт
Твърди се, че 34-годишният баскетболист е получавал пари "под масата", за да се заобиколи таванът на заплатите.

Кауай Ленърд
Снимка: БТА
Звездата на Лос Анджелис Клипърс Кауай Ленърд е получил 28 милиона долара от тима "под масата", съобщи американският разследващ журналист Пабло Торе.

Документите, с които той разполага, показват, че Ленърд е получил сумата от компания за озеленяване, която пък на свой ред е била финансирана с 50 милиона долара от собственика на "ножиците" Стийв Болмър. Целта на операцията е била да се заобиколи таванът на заплатите в Националната баскетболна асоциация.

Подобна практика обаче е абсолютно забранена от правилника на НБА. В края на миналия век при подобен случай с Джо Смит отборът на Минесота Тимбъруулвс бе лишен от пет избора в първия кръг, глобен с милиони долари, официални лица от клуба бяха наказани, а договорът на самия Смит бе анулиран и той бе принуден да подпише с друг отбор, в случая Детройт Пистънс.

От НБА заявиха, че започват разследване по случая.

34-годишният Ленърд е шесткратен участник в "Мача на звездите", двукратен шампион, двукратен носител на наградата за "Най-полезен играч във Финалите" и три пъти е избиран в "Идеалния отбор за сезона". Той бе избран и сред 75-те най-велики играчи в историята на НБА.

Настоящият официален договор на Кауай Ленърд с Лос Анджелис Клипърс, който изтича през лятото на 2027 година, е за три сезона на обща стойност 150 милиона долара.

