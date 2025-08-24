Голямо напрежение във Великобритания заради мигрантите

В цялата страна се провеждат протести срещу настаняването на търсещи убежище в хотели – и от двете страни.

Лозунги: „Мигрантите не са добре дошли“ или „Върнете ги обратно!“

Причината: преди дни съд блокира хотел за мигранти в Югоизточна Англия след обвинение срещу един от тях за сексуално посегателство. Правителството планира да обжалва решението.

Мнения от Ливърпул:

Адам Галимор, строител: „Не мога да разбера защо повечето са мъже. Против съм престъпленията срещу деца.“

Фиона Бар, пенсионерка: „Историята отвлича вниманието. Проблемът не са бежанците, а корупцията и липсата на грижа един за друг.“



Какво прави правителството:Въвежда ускорен процес за обжалване на откази за убежище

Цел: да се депортират мигранти без право на пребиваване

Вътрешният министър: около 51 000 жалби чакат да бъдат разгледани, средно над година



Съвет за тийнейджъри: Когато четете новини за мигранти и протести, винаги проверявайте няколко източника и се опитвайте да разбирате различните гледни точки, преди да формирате мнение.