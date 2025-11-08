Готови ли са българските училища да използват изкуствения интелект?

В България стартира мащабно изследване, възложено от Министерство на образованието и науката и изпълнявано от екип към Българска асоциация на софтуерните компании. Целта е да се провери готовността на училищата да интегрират технологиите за изкуствен интелект (ИИ) в учебния процес — от материали и уроци до подпомагане на учители.

Изследването ще обхване между 50 и 100 училища от различен тип (градски, селски, малки, големи), а първите резултати се очакват след нова година. Според министъра Красимир Вълчев, изкуственият интелект трябва да помага на учителите и да бъде част от процеса на обучение, а не да ги замества.

Някои училища в страната вече използват ИИ за създаване на учебно съдържание, планове и тестове. Въпреки това, реална масова употреба на изкуствен интелект все още липсва и много учители и ръководства признават, че не са подготвени или не разполагат с необходимите ресурси.

Защо това е важно?

Изкуственият интелект предлага потенциал за персонализирано обучение, адаптиране към различни стилове на усвояване на знания и подпомагане на учителите.

От друга страна, без адекватна подготовка и инфраструктура, рискът е технологията да бъде използвана неефективно или дори да създаде неравенство.

Училищата трябва да се подготвят с обучение за учители, добри практики, технически средства и политики за сигурност и защита на данни.