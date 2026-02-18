БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гръцки и сръбски полицаи ще патрулират заедно на Халкидики и Закинтос през лятото

от БНТ , Източник: БТА
Снимка: илюстративна
Гръцки и сръбски полицаи ще патрулират съвместно това лято на Халкидическия полуостров в Северна Гърция и на остров Закинтос, които са популярни сред сръбските туристи, съобщи гръцкият вестник „Катимерини“, като се позовава на гръцкото Министерство на защитата на гражданите.

Съобщението беше разпространено след разговор между гръцкия министър на защитата на гражданите Михалис Хрисохоидис и сръбския министър на вътрешните работи Ивица Дачич в Атина.

Според постигнатата договореност гръцки служители също ще пътуват до Сърбия.

Дневният ред на срещата на двамата министри е включвал още сътрудничеството в борбата с организираната престъпност и миграцията, както и трафика на оръжия, свързан с войната в Украйна.

