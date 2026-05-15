Гръцките фермери започнаха ефективна блокада в района на Серес, заплашват, че ще тръгнат към "Кулата"

Гръцките фермери отново заплашиха с протести и блокада на границата. Земеделците от района на Серес обявиха, че днес е възможно да спрат движението през граничния преход "Кулата - Промахон". Какво отново предизвика недоволството им и каква е обстановката на границата?

Към момента преминаването през граничния пункт „Кулата – Промахон“ е напълно спокойно и нормално. Леки и товарни автомобили преминават свободно и в двете посоки.

Проблеми обаче вече има в района на Серес, където преди около час протестиращите са се събрали и са струпали тежка техника на магистралата от Серес към Промахон.

Към момента обаче няма проблеми на „Кулата“. Полицейското присъствие е изключително засилено, за да не се допусне протестиращите фермери да стигнат до граничния пункт, уверяват гръцките власти.

Фермерите се събраха близо до Серес около 10:00 часа, за да решат как ще протестират – ефективно или символично. Стигнало се е до ефективна блокада, но засега само в района на Серес.

Недоволството на гръцките фермери е предизвикано заради неизплатени обезщетения и затруднения в аграрния сектор.

