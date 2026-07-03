Гръмотевични бури и в последния ден от работната седмица

Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в Централна Северна България валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в северозападните райони - умерен вятър от запад-северозапад.Максималните температури ще са между 27° и 32°, в София - около 26°.

По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, временно интензивни, значителни по количество и придружени от гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след обяд - от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е от 24° до 26°. Вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.

И в събота ще се развива купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, на повече места в Централна и Източна България. В отделни райони на Централна Северна ще са временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици. Има и условия за градушки. Вятърът ще е от северозапад, температурите ще се понижат още и максималните ще са от 24° - 25° до 32° на места в Горнотракийската низина.

В неделя и през първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, с по-значителни увеличения на облачността около и след обяд. В неделя и понеделник краткотрайни валежи ще има само на отделни места. Във вторник в източните райони ще се развие по-значителна купесто-дъждовна облачност и ще превали и прегърми. Вятърът ще се задържи от северозапад, слаб, временно до умерен. Температурите слабо ще се повишат.