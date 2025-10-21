БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гранични полицаи задържаха 10 мигранти без документи на пътя Самоков – София

Снимка: Архив/БТА
Слушай новината

Десет чужди граждани без документи за самоличност са задържани при специализирана полицейска операция на служители от дирекция "Противодействие на незаконната миграция" при Главна дирекция "Гранична полиция" и сектор "Специални тактически действия" към Регионална дирекция "Гранична полиция" – Драгоман.

В района на село Пасарел шофьор на лек автомобил "Ауди" е опитал да избегне полицейска проверка, но е спрян и задържан. При извършената проверка граничните полицаи установили, че в автомобила се превозват девет мъже – чужди граждани без документи за самоличност. Шофьорът също е чужд гражданин без документи.

Всички са задържани за срок до 24 часа. Извършен е оглед на местопроизшествието от служител на отдел "Разследване", автомобилът е иззет, а лицата – обискирани. Случаят ще бъде докладван в Софийската районна прокуратура.

