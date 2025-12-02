Грейна коледната елха в София

Елхата се намира в сърцето на града пред катедралата "Св. Александър Невски"
Тази вечер грейна коледната елха в столицата.
Кметът на София Васил Терзиев запали светлините на празничното дърво точно в 19.00 ч.
Елхата се намира в сърцето на града пред катедралата "Св. Александър Невски".
Час преди запалването на над 20-те хиляди лампички пространството беше огласено от музика, усмивки и настроение.
Снимки: БГНЕС
Васил Терзиев, кмет на София: Светлините са много важни не само на елхата, но и в сърцата и се надявам всички, които ни гледат, да си го припомнят - това че, колкото и лампи да светнем в града, колкото и украса да сложим, най-важното нещо е да има светлина в нашите души.