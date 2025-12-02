БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Асен Василев: В петък ще внесем вот на недоверие
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е...
Чете се за: 03:35 мин.
ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход,...
Чете се за: 02:55 мин.
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за...
Чете се за: 03:35 мин.
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли...
Чете се за: 01:50 мин.

Грейна коледната елха в София

Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Елхата се намира в сърцето на града пред катедралата "Св. Александър Невски"

коледна елха София
Снимка: БГНЕС
Тази вечер грейна коледната елха в столицата.

Кметът на София Васил Терзиев запали светлините на празничното дърво точно в 19.00 ч.

Елхата се намира в сърцето на града пред катедралата "Св. Александър Невски".

Час преди запалването на над 20-те хиляди лампички пространството беше огласено от музика, усмивки и настроение.

Снимки: БГНЕС

Васил Терзиев, кмет на София: Светлините са много важни не само на елхата, но и в сърцата и се надявам всички, които ни гледат, да си го припомнят - това че, колкото и лампи да светнем в града, колкото и украса да сложим, най-важното нещо е да има светлина в нашите души.

#Васил Терзиев #София #Коледа #коледна елха

"Референдум": 75% от българите смятат, че протестите за Бюджет 2026 са справедливи
"Референдум": 75% от българите смятат, че протестите за Бюджет 2026 са справедливи
Моите въпроси за €: Задължително ли е да си купим от т. нар. стартови пакети с евромонети? Моите въпроси за €: Задължително ли е да си купим от т. нар. стартови пакети с евромонети?
Чете се за: 01:05 мин.
Репортерът и водещ Йоана Миланова и малката Алина се прибраха у дома Репортерът и водещ Йоана Миланова и малката Алина се прибраха у дома
Чете се за: 02:52 мин.
Откриха център за пълнолетни с епилепсия и ДЦП в София Откриха център за пълнолетни с епилепсия и ДЦП в София
Чете се за: 02:30 мин.
Недоволството в страната: Масови протести за преработване на бюджета за 2026 г. Недоволството в страната: Масови протести за преработване на бюджета за 2026 г.
Чете се за: 04:10 мин.
БНТ ще проведе национална селекция за избор на българското участие в Конкурса за песен на "Евровизия 2026" БНТ ще проведе национална селекция за избор на българското участие в Конкурса за песен на "Евровизия 2026"
Чете се за: 01:15 мин.

Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори
Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Нов бюджет за 2026 г.: Министерството на финансите започна работа по промяната на план-сметката Нов бюджет за 2026 г.: Министерството на финансите започна работа по промяната на план-сметката
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Репортерът и водещ Йоана Миланова и малката Алина се прибраха у дома Репортерът и водещ Йоана Миланова и малката Алина се прибраха у дома
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Как реагираха опозиция и управляващи след големия протест?
Чете се за: 07:25 мин.
У нас
"Референдум": 75% от българите смятат, че протестите за...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Путин предупреди: Ако "Европа иска война, Русия е готова"
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Грейна коледната елха в София
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
