Грейна коледната елха в София

Тази вечер грейна коледната елха в столицата.

Кметът на София Васил Терзиев запали светлините на празничното дърво точно в 19.00 ч.

Елхата се намира в сърцето на града пред катедралата "Св. Александър Невски".

Час преди запалването на над 20-те хиляди лампички пространството беше огласено от музика, усмивки и настроение.

Снимки: БГНЕС