Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Чете се за: 04:57 мин.

Григор Димитров е в списъка на заявените за участие на турнира във Виена

от БНТ
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Турнирът ще се проведе между 20 и 26 октомври.

страхотен григор димитров победи рубльов класира четвъртфиналите виена
Снимка: БГНЕС
Григор Димитров е в списъка с участници на силния АТР 500 турнир във Виена. Надпреварата в австрийската столица е една от трите, в които българинът планира да играе преди края на сезона.

Турнирът във Виена ще се проведе между 20 и 26 октомври. Седмица по-рано Димитров е заявил участие и на АТР 250 в Стокхолм, където трябва да отбележи завръщането си на корта.

Сезон 2025 за него ще завърши в Париж с участие на Мастърса в зала “Берси”.

Във Виена Григор ще бъде сред непоставените, тъй като списъкът с участници включва много топ играчи, сред които петима от топ 10 в лицето на Яник Синер, Александър Зверев, Алекс де Минор, Лоренцо Музети и Карен Хачанов.

#ATP 500 във Виена #Григор Димитров

