начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Григор Димитров изпадна от първите 130 на световния тенис

Най-добрият български тенисист е извън първите 130 за първи път от 2010 година.

Григор Димитров
Най-добрият български тенисист Григор Димитров се смъкна до 135-о място в световната ранглиста на АТР.

34-годишният Димитров не успя да защити точките си от турнира от сериите "Мастърс" в Монте Карло миналата седмица, след като загуби от Томас Мартин Ечевери (Аржентина) с 4:6, 6:2, 3:6. Така той пада с 42 позиции до 135-а с актив от 455 точки.

За последно българинът бе извън първите 100 в света през март 2012 година, а извън първите 130 не е бил от 2010 година насам.

Шампионът от Уимбълдън и от Откритото първенство на САЩ при юношите за миналия сезон Иван Иванов прогресира с четири места до рекордната в кариерата си 600-а позиция с 62 точки.

Италианецът Яник Синер се завърна на върха в класацията, след като победи Карлос Алкарас (Испания) на финала в Монте Карло. Синер има 13350 точки, а Алкарас е с 13240.

