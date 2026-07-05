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Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...
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Григор Димитров: Много съм щастлив, че отново мога да се върна тук

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Спорт
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Българинът пречупи Беретини в пет сета и заслужи място на осминафиналите на Уимбълдън.

Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
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Най-добрият български тенисист Григор Димитров сияеше от щастие след победата в пет сета над Матео Беретини (Италия), която го класира за осминафиналите на Уимбълдън. 35-годишният хасковлия изигра паметен двубой на централния корт на „Ол Ингланд Клъб“ и стигна до победата с 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3 след три часа и половина игра.

„Невероятно е, че мога да се върна отново тук. Просто съм много щастлив, това изпитвам - щастие. Удивително е! Просто се радвам, че отново мога да се върна тук. Исках само да мога отново да се състезавам. Има нещо специално във въздуха тук“, коментира Димитров в интервюто си на корта.

„Тенисът не е спринт, а по-скоро е маратон. Той играеше невероятно в третия и четвъртия сет и се опитвах да се задържа в мача. Чувствах се готов за шанса си, но той играеше наистина добре. Знаех, че трябва да си припомням да остана позитивен. Чувствах се все по-добре и по-добре, това ми помогна и в края на мача сервирах добре. Щом приключих двубоя, това беше най-сладката част за мен“, каза още Григор Димитров.

Попитан за събитията от преди година и контузията му в срещата с Яник Синер, той отговори:

„Всеки път, когато погледна този покрив си мислех разни неща. Хора, наистина ви благодаря. С начина, по който напуснах турнира, никога не знаеш какво ще се случи, но ето сега съм отново тук. Просто се опитвам да бъда напълно откровен. Не става дума за победите или загубите, а да мога да се насладя изцяло на моменти като този. Не знам колко ми остава, колко пъти ще мога да бъда тук и затова си го повтарях постоянно“, добави българинът.

По повод следващия си противник - представителя на домакините Артър Фери, Димитров заяви: „Феновете тук са справедливи. Разбирам, че ще подкрепят Фери, но нямам проблем с това“, завърши бившият №3.

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#Уимбълдън 2026 # Григор Димитров

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