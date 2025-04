Григор Димитров се класира за четвъртфиналите в Монте Карло за пети път в кариерата си

Григор Димитров се класира за пети път в кариерата си за четвъртфиналите на турнира от сериите ATP 1000 в Монте Карло с награден фонд 6 128 940 евро. Първата ракета на България преодоля съпротивата на Алехандро Табийо след 6:3, 3:6, 6:2 за час и 56 минути.

Eyes on the prize @GrigorDimitrov is QF bound after an impressive 6-3 3-6 6-2 triumph over Tabilo.@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/4n4fjgqES2